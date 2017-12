Pomýlila sa evolúcia pri ľudských nosoch? (týždeň vo vede)

Vo vedeckom prehľade týždňa sa tiež dozviete, ako je výhra umelej inteligencia AlphaGo prospešná pre človeka.

26. mar 2016 o 0:00 Dominik Holič

1. Operené primáty

Juan Masselo chcel pôvodne skúmať morské vtáky. Dnes patrí k malej skupine vedcov, ktorí sa venujú radu živočíchov, kde patria aj papagáje. Pre ich inteligenciu ich nazývajú okrídlené primáty. Okrem ľudí sú pravdepodobne jediné, ktoré vedia tancovať do rytmu hudby.

Čítajte viac na New York Times.

2. Roztápajú ľadovce

Klimatológ James Hansen varuje svetových lídrov, že nepríjemné následky globálneho otepľovania pocítime oveľa skôr, ako sme čakali. Vyzerá, že súčasťou akéhokoľvek riešenia budú musieť byť aj baktérie rodu Phormidesmis. Vytvárajú totiž čiastočky, ktoré roztápajú ľadovce.

Čítajte viac na Gizmodo.

3. Analýza ťahov

Víťazstvo programu AlphaGo nad svetovým šampiónom Li Se-dolom v hre go sa právom považuje za obrovský úspech umelej inteligencie. Softvér spravil počas piatich hier viacero kurióznych ťahov, ktoré by človeku nikdy nenapadli. Analýza však ukazuje, že sú to práve ľudia, ktorí môžu z jeho úspechu profitovať.

Čítajte viac na Quartz.

4. Zavádzajúce dáta

Existuje obrovské množstvo vtipov o blondínach a väčšinu z nich sme už všetci počuli. Aj bez vedcov však vieme, že farba vlasov nemá s inteligenciou nič spoločné. Ekonóm Jay Zagorsky sa napriek tomu pokúsil mýty o blondínach vyvrátiť a na prvý pohľad uspel. Jeho dáta však môžu byť rovnako zavádzajúce ako stereotypy.

Čítajte viac na Vox.

5. Veľké nosy

Jednou z funkcií ľudského nosa je upravovať teplotu vzduchu, ktorý nám prúdi do pľúc. Oproti iným primátom to však náš čuchový orgán nezvláda až tak účinne. Navyše aj príliš výrazne vyčnieva. Urobila to evolúcia úmyselne?

Čítajte viac na New Scientist.