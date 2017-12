Email pomaly vymiera. Mladí ho nepoužívajú

Americká štúdia odhalila, že mladí ľudia na komunikáciu cez mobil využívajú hlavne aplikácie na zasielanie krátkych správ.

26. mar 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak by ste chceli niekedy komunikovať s niekým od 13 do 24 rokov, mali by ste im miesto emailu poslať skôr správu cez aplikácie ako WhatsApp alebo Messenger.

Nová štúdia od americkej spoločnosti App Annie dokazuje, že email v tejto cieľovej skupine pomaly vymiera. Štúdia tiež ukázala, že ľudia nad 45 rokov na svojom telefóne najčastejšie využívajú webový prehliadač a emailové apilkácie. Telefón teda využívajú skôr ako malý počítač, píše portál TechCrunch.

Zistenia naznačujú, že v budúcnosti by aplikácie ako Messenger či WhatsApp nemali slúžiť len ako alternatíva k posielaniu SMS, ale nahradia aj niektoré funkcie emailu.

V štúdii využili dáta z veľkej vzorky reálnych užívateľov operačného systému Android v Spojených štátoch amerických a vlastné dáta zo spoločnosti AppAnnie. Je možné, že zahrnutím údajov pre operačný systém Apple iOS by sa čísla mierne zmenili, väčšie trendy by však zrejme nezmenili.