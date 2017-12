Vypínanie aplikácií nepomôže výdrži telefónu

Apple aj Google potvrdili, že výdrži batérie vášho smartfónu nepomôže vypínanie aplikácií, ktoré nepoužívate.

27. mar 2016 o 0:00 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Odinštalovanie Facebook aplikácie, vypnutie geolokácie, nepoužívanie dát v čase, keď to nepotrebujete a vypínanie aplikácii patria medzi najpoužívanejšie triky ako predĺžiť výdrž batérie na smartfóne.

Až na ten posledný príklad sú to všetko overené a potvrdené vylepšenia. Zatváranie aplikácií ním nie je.

Ľudia sú možno zvyknutí z počítačov, alebo len zazreli, ako to robí niekto známy a zvyk prebrali. Pravdepodobne sa takto rozšíril do takej miery, že výrobcovia smartfónov musia informáciu vyvracať.

Apple aj Google potvrdili, že násilné vypínanie aplikácií na smartfónoch nepredlžuje výdrž batérií. Môže to spôsobiť skôr problémy.

Nechajte to na iPhone

Jeden zákazník Applu nedávno písal priamo Timovi Cookovi. Pýtal sa, či riaditeľ spoločnosti vypína aplikácie, ktoré nepoužíva a či to šetrí batériu.

Odpoveď prišla od šéfa softvérového vývoja Craiga Federighiho, ktorý odpovedal jasné “nie a nie” na obe otázky.

Keď portál 9to5mac zverejnil túto emailovú výmenu, pripomenul, že ide o pomerne pracný úkon a už podľa tejto logiky by to nemala byť pravda.

Ak sa na problém pozrieme technickejšie, väčšina aplikácií je v hibernujúcom stave na RAM alebo nebežia vôbec. Systém ich zobrazuje len ako históriu, preto nemajú vplyv na výkon batérie.

Magazín Wired dokonca opísal päť stavov, v ktorých sa aplikácie na iPhone nachádzajú. Naopak na Macbooku vám zatvorenie aplikácií ušetrí výkon batérie.

Multitasking nie je problém ani na Androidoch

Potom, ako správu prebral aj portál Quartz, niekto sa na Twitteri spýtal, či to platí aj pre androidové smartfóny a do debaty sa zapojil Hiroshi Lockheimer, viceprezident vývoja pre Android.

Najskôr potvrdil, že to isté platí aj pre Android. Systém je optimalizovaný, aby spravoval všetko, čo je zapnuté, a keď do toho procesu vstúpi človek, môže to len pokaziť.

Odporúča, aby sa užívatelia do správy aplikácií násilným vypínaním nestarali, pretože batériu im to neušetrí, len to podľa jeho slov môže “narobiť viac bordelu”.

Na pozadí totiž beží algoritmus, ktorý všetky procesy upravuje. Pokiaľ užívateľ nevidí, čo sa deje a vstúpi do toho, môže systém zmiasť.

Ak teda chcete ušetriť batériu, skúste znížiť jas alebo prepnúť smartfón do lietadlového režimu. Na iPhone majú používatelia režim slabej batérie a na Androide Marschmallow funkciu Doze.