Mapa online sveta vás prekvapí. Amerika mu nevládne

Pozrite si, ako by vyzeral online svet, keby sme ho zobrazili ako mapu. Z niektorých veľkých krajín sú malé a naopak.

26. mar 2016 o 0:00 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Na konci roka 2015 bolo podľa Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 3,2 miliárd internetových používateľov. V roku 2000 to bolo len 400 miliónov.

V roku 1985 dostali tri krajiny sveta svoje domény najvyššieho rádu (TLD z anglického Top Level Domain): .us pre Spojené štáty, .uk pre Veľkú Britániu a .il pre Izrael.

Svet otočený na ruby

Anglický register domén Nominet pripravil netradičnú mapu online sveta podľa toho, koľko registrovaných domén majú jednotlivé krajiny.

Ak sa pozrieme na online populáciu, Európa je na internete oveľa väčšia ako v skutočnosti. Napríklad Veľká Británia je 21. najväčšia krajina na svete, ale má najviac internetových používateľov na počet obývateľov na svete a .uk tiež patrí medzi najviac používané krajinné domény.

Doménu .uk má zaregistrovaných 10,6 miliónov webov a Veľkej Británii patrí štvrté miesto. Tretie miesto, ako je zrejmé už z mapy, obsadilo Nemecko. Na druhom mieste je Čína a .cn s 16,8 miliónmi registrovanými doménami, čo je len o 800-tisíc viac ako Nemecko.

Netreba zabúdať, že .com alebo .org sa nevzťahujú na konkrétne krajiny. Doména .com je s približne 123 miliónmi registrácií najviac používanou vo svete. Oproti nej je .us ešte menej populárna než kanadská .ca.

Nečakané prvé miesto

Prvé miesto s najväčším počtom registrovaných domén najvyššieho rádu patrí nečakane tichomorskému koralovému súostroviu Tokelau, poslednej kolónii Nového Zélandu.

Populáciu Tokelau tvorí približne 1400 obyvateľov, ale zaregistrovaných webov s TLD .tk, ktoré krajine patrí, je viac ako 31 miliónov.

Magazín Wired napísal, že za všetko môže holandský podnikateľ Joost Zuurbier, ktorý v roku 2000 hľadal doménu, ktorá by sa dala registrovať zadarmo a našiel Tokelau. Preto si dnes na webe dot.tk môže ktokoľvek zaregistrovať zadarmo akúkoľvek voľnú doménu s TLD .tk.

Za webom stojí Zuurbierova spoločnosť FreeDom, ktorá získava nepoužívané weby a umiestňuje na ne reklamu. So ziskom sa delí s Tokelau. V roku 2012 tvoril takýto príjem až jednu šestinu HDP krajiny.

Pozrite si celú mapku

Nedávno sa online svetu takto otvorili TLD domény .ml (Mali), .cf (Stredoafrická republika), .ga (Gabon) a .gq (Rovníková Guinea).

Slovenskej doméne .sk patrí 23. miesto v rámci Európy s 336 226 registráciami.