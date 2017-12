Prvá slovenská družica odletí do vesmíru až v júni

skCUBE mala odštartovať v máji, vývojári však nový dátum presne nepoznajú.

25. mar 2016 o 11:20 TASR

BRATISLAVA. Prvá slovenská družica skCUBE odletí do vesmíru zrejme až v júni, a nie v máji, ako očakávali jej vývojári. Presný dátum vypustenia však zatiaľ nepoznajú, koniec štartového okna totiž zmenili z 31. mája na 30. júna.

"Pre posuny harmonogramu si myslím, že to bude skôr druhá polovica júna," povedal pre TASR Jakub Kapuš, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), ktorá stojí za koordináciou celého projektu.

Stále sa niečo mení

Družicu skCUBE má do vesmíru vyniesť z kozmodrómu Vandenberg v Kalifornii raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX. Riadená bude zo Slovenska.

"Pred naším letom má spoločnosť SpaceX naplánované ešte tri lety rakety Falcon 9 - zásobovaciu misiu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu CRS8 a vypustenie satelitov JCSat-14 a Eutelsat 117," priblížil Kapuš. Veria však, že nenastanú žiadne komplikácie, ktoré by mohli let slovenskej družice do vesmíru ešte zdržať.

Koncom januára ju mali totiž jej strojcovia odviesť k holandskému partnerovi, ktorý má zabezpečiť integráciu satelitu spolu s ostatnými satelitmi podobného typu do takzvaných vypúšťacích kontajnerov. Taktiež má na starosti aj prevoz družice do USA, na miesto štartu.

"Ako to však u kozmických letov býva, stále sa niečo mení a posúva. Plánovaný januárový termín bol zmenený na koniec marca, avšak aj to sa neskôr zmenilo," uviedol predseda SOSA. Aktuálny časový harmonogram, ktorý vývojári dostali, počíta s odovzdaním satelitu a jeho integráciou v holandskom Delfte v dňoch 24. až 26. apríla.

Zatiaľ testujú a kalibrujú

Získaný čas navyše momentálne slovenskí inžinieri a vedci využívajú najmä na testovanie operačného systému skCUBE a jeho funkcií, kalibráciu palubných senzorov a odskúšanie spoľahlivosti rádiovej komunikácie.

"Pracujeme aj na dokončení primárnej pozemnej stanice, ktorá bude zabezpečovať rádiové spojenie s našou družicou. Pracujeme aj na príprave potrebných dokladov, povolení a prehlásení, ktoré vyžaduje spoločnosť SpaceX, aby satelit mohol byť prevezený a umiestnený na raketu Falcon 9 spolu s ostatnými družicami," spresnil Kapuš.

Podľa jeho slov by slovenská družica mala letieť do vesmíru spolu so satelitom Arkyd-6A americkej spoločnosti Planetary Resources, ktorý by mal testovať technológie pre vyhľadávanie asteroidov vhodných na ťažbu nerastných surovín. Ďalej sú to napríklad britské rádioamatérske satelity - Fox 1C, Fox 1D či prvý cubesat Spojených arabských emirátov - Nayif 1.

Konečne aj my

Zástupcovia projektu skCUBE chystajú novú webovú stránku, mobilnú aplikáciu či rôzne popularizačné aktivity, ktorými chcú priblížiť verejnosti a študentom prvú slovenskú družicu i samotný kozmický výskum.

Družica skCUBE je malý satelit v tvare kocky s rozmermi 10x10x10 centimetrov a váhou okolo jedného kilogramu. Jej pracovná obežná dráha bude vo výške 450 až 720 kilometrov nad zemským povrchom. Zem obletí rýchlosťou 28.000 kilometrov za hodinu, približne raz za 90 minút.

Zložená je z palubného počítača, ktorý je "mozgom" celého satelitu, napájacieho a komunikačného systému. Taktiež zo senzorického systému a systému riadenia orientácie satelitu.

Na svojej palube ponesie malú kameru a tiež hlavný experiment pre príjem veľmi dlhých rádiových vĺn pochádzajúcich z hlbín vesmíru a z horných vrstiev atmosféry.

Letový exemplár prvej družice vyvinutej a postavenej slovenskými inžiniermi a vedcami predstavili 7. januára v Bratislave. Slovensko je z okolitých krajín poslednou, ktorá nevyslala na obežnú dráhu Zeme vlastnú družicu.