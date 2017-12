Klíma sa nám vymkne spod kontroly už koncom storočia

Pri súčasnom trende sa hladina svetových oceánov zvýši o niekoľko metrov už o päťdesiat rokov, tvrdí nová štúdia o klimatických zmenách.

23. mar 2016 o 16:49 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Búrky silnejšie ako hurikán Sandy, rozpad polárnych ľadovcov a zánik niektorých pobrežných miest ako následok rýchleho nárastu hladiny svetových oceánov.

Ak sa ľuďom nepodarí znížiť súčasné hodnoty skleníkových emisií, takýto katastrofický scenár nás môže postihnúť až desaťkrát rýchlejšie ako sme čakali. Svet sa môže zmeniť už na konci tohto storočia.

V novej štúdii zverejnenej v žurnále Atmospheric Chemistry and Physics to predpovedá známy klimatológ James Hansen a ďalších osemnásť vedcov.

Iný svet

Podľa zistení, ktoré Hansen verejnosti prvýkrát predstavil už minulé leto, by sa hladina mora mohla zvýšiť o dva až päť metrov. Znamenalo by to, že pobrežné mestá a ich história by zmizli pod vodou.