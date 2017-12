3D esemeska sa dokáže zhmotniť v priebehu hodín

Pečiatky, ornamenty, sošky a hračky. Môžete mať, čo sa vám zapáči.

23. mar 2016 o 11:17 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to ako scéna z fantázie. Pípne vám esemeska, ale nepustíte sa do jej čítania. Nalejete do škatuľky magický elixír, položíte na ňu mobil a v priebehu hodín dostane správa fyzickú podobu. Namiesto čítania sa jej môžete dotýkať.

Na novú 3D tlačiareň s názvom OLO sa skladajú drobní investori. Stojí 99 dolárov a hoci vytvára modely vrstvu po vrstve, nepotrebuje žiadnu tlačovú hlavu. Používa fotopolyméry, ktoré sa vytvrdzujú svetlom vždy v pevne určenej rovine.

Kým mobil strieda na displeji potrebné svetelné obrazce, posuvná doska prechádza tekutým plastom, ktorý vplyvom svetla mení skupenstvo. Tlač síce trvá celé hodiny, výsledky sú však rôznorodé. Kým niektoré polyméry zostanú pružné ako guma, iné sa spevnia.

Podobná technológia sa roky používa pre výrobu pečiatok, takže na svoje si prídu aj tí, ktorých baví drobné dekorovanie v domácnosti. Tlač je síce drahšia ako pri použití plastových laniek, ktoré sa tavia v tlačovej hlave, použitie je však omnoho jednoduchšie.

Nič netreba študovať, len naliať roztok a položiť mobil na miesto displejom nadol. Všetko ostatné obslúžia technológie vyladené pre pohodlný konzum. Dopyt je obrovský, vývojári podľa magazínu Digital Trends zozbierali dostatok peňazí na spustenie prvej výrobnej série v priebehu niekoľkých hodín.