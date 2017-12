K ISS odštartovala kozmická loď, ktorá pri návrate zhorí

Rraketa Atlas V vyniesla na obežnú dráhu bezpilotnú nákladnú kozmickú loď Cygnus.

23. mar 2016 o 11:16 TASR

MYS CANAVERAL. Z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida odštartovala dnes raketa Atlas V, ktorá na obežnú dráhu vynesie bezpilotnú nákladnú kozmickú loď Cygnus. Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) by mala dopraviť takmer 3650 kilogramov potravín a iného materiálu. Informovala o tom agentúra AP.

Okrem potravín vynesie loď Cygnus spoločnosti Orbital ATK posádke ISS aj 3-D tlačiareň a robotické chápadlá, pri ktorých konštrukcii sa vedci inšpirovali tisíckami lepkavých chĺpkov na nohách gekóna.

Nákladná vesmírna loď Cygnus by mala k Medzinárodnej vesmírnej stanici a jej šesťčlennej posádke doraziť v sobotu. S ISS zostane spojená do mája. Následne do nej budú premiestnené odpadky a loď zhorí pri vstupe do zemskej atmosféry.

Prečítajte si tiež: