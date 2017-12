Apple má robota, ktorý bude recyklovať staré iPhony

Robotická linka vyberá komponenty, z ktorých možno vyťažiť drahé materiály.

22. mar 2016 o 10:31 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Volá sa Liam a je to robotická linka, ktorá si dokáže poradiť s rozoberaním iPhonov. Apple má po troch rokoch vývoja riešenie pre recykláciu svojich produktov. Zatiaľ však iba v obmedzenom režime.

Liam pozostáva z 29 robotických modulov, ktoré krok po kroku rozoberajú jednotlivé dielce iPhonov zo šestkového radu. Celý proces trvá iba 11 sekúnd a na konci sú vytriedené súčiastky obsahujúce hliník, meď, cín, volfrám, kobalt, striebro a zlato. Putujú potom do špecializovaných podnikov na ďalšie spracovanie.

Linka má podľa magazínu Business Insider kapacitu pre spracovanie niekoľkých miliónov smartfónov ročne, čo je iba malý zlomok toho, čo firma vyrobí. Len v minulom roku predal Apple na domácom trhu viac ako 230 miliónov iPhonov.

Firma čelí dlhodobej kritike za to, že pod tlakom dizajnu a tenkého vyhotovenia vyrába svoje zariadenia veľmi neekologicky. Niektoré opravy sú nemožné, vlepené komponenty nie je možné vymeniť a zhodnotenie produktov pri recyklácii je veľmi obtiažne.

Apple preto skúma cestu k riešeniu problému a postupom času chce vyvinúť recyklačné postupy aj pre iné výrobky zo svojho sortimentu. Recyklačná linka stojí v blízkosti sídla firmy, uvažuje sa o výstavbe ďalšej na území Európy.

Ekológovia dlhodobo upozorňujú na to, že výrobcovia nedokážu dohliadnuť na celý cyklus životnosti svojich produktov. Recyklačná koncovka, ktorá by cenné suroviny vrátila späť do výroby často chýba. Je to, ako keď sa hráte s plastelínou. Kým ju viete podľa farieb rozobrať, je to v poriadku. Ak sa však časom zamieša na hnedú hmotu, už je takmer nemožné rozdeliť ju.

