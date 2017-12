Križovatky bez semaforov môžu byť rýchlejšie

Autá budúcnosti môžu odbremeniť cesty od zápch. Stačí aby sa dohodli, kto kedy prejde križovatkou.

22. mar 2016 o 9:36 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Ak by z križovatiek zmizli semafory, premávka by mohla byť omnoho plynulejšia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú uskutočnili akademici z Massachusettskej technickej univerzity.

Stačí, aby sa automobily vybavili komunikačným systémom a technológiou, ktorá určí poradie ich prejazdu križovatkou tak, aby nevznikli žiadne kolízie. Ak by prejazdy riadili autopiloti v palubných počítačoch, priepustnosť by mohla dosiahnuť dvojnásobok.

Pri rozdeľovaní premávky pomocou semaforov vždy vznikajú situácie, kedy nie je využitá kapacita križovatky. Autá čakajú, kým dostanú signál na prejazd. Hoci pevné časové rámce už na nejednom mieste vystriedali senzory snímajúce hustotu premávky, križovatky sú stále významnou brzdou v plynulosti prepravy.

Celoplošné nasadenie autonómnych vozidiel by mohlo v budúcnosti všetko zmeniť. Hoci by fyzické semafory zmizli, na križovatkách by naďalej zostali riadiace systémy ktoré by boli v aktívnom spojení s prichádzajúcimi vozidlami.

Štúdia sa opiera o matematické modely, ktoré vychádzajú z efektu „pomalší je rýchlejší“ Ak pri požiari začnú z budovy vychádzať malé skupinky ľudí, priestor sa bezpečne vyprázdni vo veľmi krátkom čase. Ak sa však všetci pohnú na povel a snažia sa dostať čo najrýchlejšie von, evakuácia je omnoho pomalšia. Podobné je to aj na križovatke.