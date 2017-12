Apple ukázal nový iPhone, pomôže aj so spánkom

Spoločnosť sa okrem nových technológií venuje aj spoločenským témam.

21. mar 2016 o 18:41 Dominik Holič

CUPERTINO, BRATISLAVA. "iPhone je veľmi osobné zariadenie. Máme povinnosť chrániť dáta a súkromie," povedal šéf Apple Tim Cook na úvod marcového predstavovania technologických noviniek.

Apple totiž čaká pokračovanie súdneho procesu s Federálnym vyšetrovacím úradom. Spoločnosť odmieta žiadosť FBI na odšifrovanie iPhonu teroristu Syeda Farooka.

Apple vedie vojnu s FBI. Bráni teroristov alebo biznis?

iPhone SE a iPad Pro

Namiesto toho ešte rozšírila ponuku iPhonov - po dvoch rokoch vydala iPhone so štvorpalcovou uhlopriečkou. iPhone SE má najnovší procesor A9, ktorý obsahuje aj iPhone 6S a dvanásť megapixelový fotoaparát, ktorý dokáže zachytávať videá v 4K kvalite.

Podporuje tiež odblokovávanie odtlačkom (TouchID) a Apple Pay. Cena sa bude pohybovať od 399 dolárov.

Tak ako je iPhone SE v podstate iPhone 6S v menšom, tak aj nový iPad Pro môžete mať vo veľkosti menších Apple tabletov. Novinka má displej, ktorý sa prispôsobí farebnosti okolia a najvýkonnejší fotoaparát zo všetkých Apple tabletov. Dajú sa k nemu dokúpiť rovnaké doplnky ako k väčšiemu modelu.

Cena pre základnú verziu je 599 dolárov, prvýkrát sa však dá kúpiť aj 256 gigabajtová verzia Apple zariadenia.

Múdre hodinky Apple Watch budú stáť menej a dajú sa k ním dokúpiť nové nylonové náramky. Používatelia Apple Tv majú k dispozícii aktualizáciu, ktorá zjednoduchší organizáciu aj používateľský zážitok.

iOS 9.3

Používatelia mobilných zariadení si od pondelka môžu stiahnuť aj aktualizáciu operačného systému iOS 9.3

Všetkých čo do noci pozerajú do displejov poteší funkcia Nighshift, ktorá na základe času a lokácie upravuje farebnosť displeju do teplejšieho spektra. Redukovaním modrých odtieňov pomáha k lepšiemu spánku.

Aplikácia Notes má nové rozšírenie, niektoré poznámky sa dajú zamknúť na odtlačok prstu. Medzi vynovené funkcie patrí Carplay a News. Novinkou iOS 9.3 je vzdelávacie rozhranie pre učiteľov a študentov.

Životné prostredie a zdravie

Viaceré spoločenské témy dostali priestor ešte predtým, ako začali predstavovať nové technológie. Apple ukázal, že sa zaujíma o životné prostredie a jeho cieľom je fungovať na sto percent z obnoviteľných zdrojov energie. Momentálne tak funugje v Spojených štátoch a v Číne.

Minuloročné rozhranie pre lekárov ResearchKit im pomohlo lepšie získavať dáta o pacientoch. Novinka CareKit teraz umožní vývoj aplikácií, ktoré budú slúžiť pacientov na rýchlejšie zotavenie.