Robobicykel jazdí sám a vie nahradiť ruky, nohy, myseľ i zrak

Výskumný projekt je natoľko zaujímavý, že sa môže so záujmom dostať do ulíc.

21. mar 2016 o 13:10 Milan Gigel

KHARAGPUR, BRATISLAVA. Ťuknete do mobilu a v priebehu minút k vám príde bicykel, pripravený vziať vás na turistický okruh mestom. Sami sa rozhodnete, či chcete šliapať do pedálov a je iba na vašom rozhodnutí, či prevezmete riadenie.

i-Bike je projektom akademikov z Indian Institute of technology Kharagpur, ktorý je v súčasnosti v štádiu dolaďovania. Netradičný bicykel, ktorého výrobné náklady sa pohybujú v rozpätí od 500 do 750 dolárov, by mohol zmeniť spôsob, akým nazeráme na tento dopravný prostriedok.

Na začiatku bola snaha pomôcť hendikepovaným ľuďom. i-Bike je vybavený pohonnou jednotkou, ktorá sa v mnohom nelíši od ostatných elektrobicyklov na trhu. Spustíte pohon a bez toho, aby ste museli šliapať do pedálov, pohne sa vpred.

i-Bike má však aj jednoduchý palubný počítač, GPS modul a senzory, vďaka ktorým dokáže smerovať svoju jazdu k vytýčenému cieľu. Podobne ako roboauto prechádza vytýčenou trasou do cieľa, pričom dôkladne sleduje svoje okolie. S cieľom vyhnúť sa kolíziám a neporušovať dopravné prepisy.

K tomuto všetkému patria podľa magazínu Gadgets NDTV aj sklopné pomocné kolieska, vďaka ktorým netreba držať pri jazde rovnováhu. O tom, ako projekt dopadne v praxi, rozhodne až budúcnosť. Nie je vylúčené, že na ekonomicky slabých trhoch by mohol zastúpiť úlohy, ktoré očakávame od roboáut.

Svoje kúzlo má však technológia i v segmente požičiavania bicyklov. Takýto bicykel k vám nielen príde na zavolanie, ale aj sa automaticky vráti a zaparkuje tam, kde bude potrebný. Komunálne bicykle, dostupné verejnosti zadarmo alebo za poplatok, nájdeme na všetkých kontinentoch a hoci technológie napredujú, z ulíc nemiznú.