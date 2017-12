Nokia sa vráti na pulty predaní, definitívne bez mobilov

Virtuálna realita za nezaobíde bez kamier. Nokia má riešenie vyladené pre profesionálov.

21. mar 2016 o 9:53 Milan Gigel

ESPOO, BRATISLAVA. Volá sa OZO a je to profesionálna kamera, ktorá sníma videá pre virtuálnu realitu. Prostredníctvom ôsmich snímacích čipov a objektívov zaznamenáva svet v ktorom sa možno voľne pohybovať.

Keď Nokia v roku 2014 predala svoj mobilný biznis Microsoftu, zdalo sa že upadne do zabudnutia. Popri plánoch pre opätovný vstup na trh sa nenašli produkty, ktoré by zámery naplnili. Teraz by sa mohlo všetko zmeniť.

V priebehu posledných rokov sa vývojárom podarilo vyladiť sériu prototypov kamier tak, aby dokázali odviesť prácu v rukách profesionálov. Projekt, ktorý s visiacimi káblami a naleštenými šošovkami pripomínal viac futuristického pavúka ako kus poctivej elektroniky dostal finálnu podobu.

OZO podľa magazínu Business Spectator sníma 360-stupňové videopanorámy, pridáva k nim priestorový zvuk a prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie ponúka živý náhľad bez toho, aby ho bolo potrebné prácne spracovať v počítači. Ide o ucelený balík technológií, ktorý by mohol poslúžiť pre vytváranie pútavého obsahu.

Zariadenie s cenovkou 60 tisíc dolárov môže poslúžiť pri priamych prenosoch športových podujatí, zaznamenávať koncerty, vystúpenia a spoločenské udalosti tak, aby sa na nich ľudia mohli prostredníctvom VR headsetov zúčastniť s pocitmi, ktoré sú blízke skutočnej návšteve.

Nokia v tejto chvíli buduje partnerstvo s firmou Deluxe. Chcú vytvoriť kompletný ekosystém pre spracovanie, strih a úpravy záznamov tak, aby boli pripravené pre sledovanie prostredníctvom zariadení, ktoré sú dnes dostupné na trhu.

Z veľkého výrobcu mobilov pre masy sa tak pomaly stáva firma so silnou špecializáciou na najnovšie technológie, po ktorých siahajú zväčša profesionáli.