Vyrobili dron, ktorý pod vodou vydrží mesiace

Crancus môže pomáhať skúmať okolie ponorkám alebo vykonávať samostatné špionážne misie.

19. mar 2016 o 0:00 Renáta Zelná

Vojenské ponorky sa vo veľkých hĺbkach dokážu pohybovať takmer nepozorovane. Ak chce posádka skúmať okolie, musí vysunúť periskop. Ponorka však vtedy musí byť bližšie k hladine, čím sa vystavuje väčšiemu nebezpečenstvu.

Problém môže vyriešiť nový dron od vedcov z Univerzity Johnsa Hopkinsa. Dokáže totiž lietať, ale aj plávať a vo vode vydrží bez poškodenia až dva mesiace, informuje portál Gizmodo.

Crancus, ako vedci dron nazvali, je zložený z vytlačených 3D dielov, jeho elektronické súčiastky sú vo vodotesných puzdrách a štyri elektromotory dokážu odolať zhrdzaveniu.

Počas testovania ho umiestnili na dva mesiace do slanej vody – jeho schopnosť lietať to vôbec neovplyvnilo. Znamená to, že Crancus nemusí byť len súčasťou ponoriek, ale môže byť pod vodu aj sám a vzlietnuť až v prípade potreby.