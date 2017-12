Kamióny chcú spájať do konvojov, aby uvoľnili cesty vodičom

Roboautá sa na cesty dostanú v podobe, ktorú koncoví spotrebitelia príliš nepocítia.

17. mar 2016 o 11:37 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Jeden vodič a desiatka kamiónov. Taká je stratégia prepravy tovaru, ktorú budú na svojich cestách testovať Briti. Po vzore železníc, cesty sa môžu stať prepravnými tepnami, ktorými budú prúdiť nákladné konvoje kamiónov.

S testami sa začne už v budúcom roku a autonómne nákladné vozidlá by mali prechádzať po kľúčovej diaľnici M6. Vozidlá budú vybavené komunikačným systémom, senzormi a laserovými radarmi, aby dokázali na ceste udržať potrebný odstup a zotrvať v prepravnej formácii.

Tá by mala odbremeniť diaľnicu od rozptýleného nákladného ruchu, ktorý by sa takýmto spôsobom zmenil do spojitých konvojov, aby uvoľnil cestu osobným vozidlám. Rovnakú technológiu s úspechmi testuje na svojich cestách viacero krajín sveta, ktoré čelia podobným výzvam ako Británia.

Testovacia prevádzka má podľa BBC odhaliť, aký vplyv bude mať zmena štruktúry prepravy na naplnenosť diaľnice a ako budú vodiči za volantom reagovať na zmenu dopravného rytmu. Podobný projekt prebieha i v Nemecku, ktoré chce týmto spôsobom distribuovať tovar, ktorý do Európy prichádza prostredníctvom jeho prístavov.