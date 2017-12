NASA založí požiar na vesmírnej nákladnej lodi

Najbližšia zásobovacia misia prinesie na ISS viacero experimentov, odíde s ohnivým.

16. mar 2016 o 15:43 Dominik Holič

BRATISLAVA. Vo vesmíre si požiar spájame najmä s katastrofickými scénami zo sci-fi filmov. Na vesmírnej lodi by ho asi nik nezaložil dobrovoľne.

Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) už síce pri pokusoch niekoľkokrát skúmali malé plamienky, vedci však stále presne nevedia, ako by sa rozsiahly požiar správal v mikrogravitačnom prostredí. Zmeniť by to mal experiment NASA s názvom Saffire-1 (Spacecraft Fire Experiment).

Počas najbližšej zásobovacej misie privezie vesmírna loď Cygnus na ISS viaceré nástroje na vedecké pokusy. Pri ceste naspäť však v prázdnej nákladnej lodi založia požiar. Vo vyše metrovom boxe sa vznieti špeciálna zmes, ktorá by mala horieť 15 až 20 minút.

Vedci budú podľa portálu Gizmodo v reálnom čas merať teplotu, hodnoty kyslíka a oxidu uhličitého. Kamerami budú snímať horenie a tepelnými senzormi unikajúce teplo. Plamene sa totiž na obežnej dráhe správajú inak ako na Zemi. Nie je tam vztlak a horúce plyny tak nestúpajú nahor, môžu sa rozptýliť všetkými smermi.

Celý experiment sa odohrá v bezpečnej vzdialenosti od vesmírnej stanice. "Na ceste bude už približne štyri hodiny a na inej obežnej dráhe," vysvetľoval na tlačovej konferencii člen výskumného tímu Gary Ruff.