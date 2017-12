Umelej inteligencii sa venujú všetci technologickí giganti

Virtuálni asistenti nám prinášajú čerstvé správy, športové výsledky a varujú nás aj pred zlým počasím.

BRATISLAVA. Preloží vám cudzojazyčné slová, odpovie na vaše otázky a tiež vám odporučí, kedy je najvhodnejší čas na návštevu vašej obľúbenej reštaurácie.

Nenájdete ho medzi svojimi zamestnancami, tento pomocník sa najväčšou pravdepodobnosťou skrýva vo vašom telefóne. Umelá inteligencia bola kedysi len senzáciou v sci-fi literatúre, v dnešnej dobe nám však inteligentné stroje už bežne slúžia a mnohé veľké firmy investujú do ich vývoja obrovské peniaze.

Neviditeľné stroje

„V budúcnosti budú počítače vidieť, počuť, hovoriť a dokonca aj rozumieť,“ povedal pre magazín Fortune inžinier a námestník generálneho riaditeľa Microsoft Research Patrice Simard.

„Inteligentné stroje budú tvoriť chrbticu neviditeľnej revolúcie: technológií, ktoré fungujú tak hladko, až sa stanú neviditeľnými. Táto technologická revolúcia pomôže ľuďom a strojom komplexne fungovať a vzájomne sa dopĺňať.“

Práve Microsoft je jednou z firiem, ktorá v súčasnosti vedie vo vývoji umelej inteligencie. Aj so spoločnosťou Google sa zameriavajú najmä na zlepšenie strojového učenia, teda stavu, kedy stroje dokážu reagovať a prispôsobiť sa okolitému prostrediu a situácii.

Strojové učenie využíva Cortana od Microsfotu, Google Now ale aj Siri od Apple či hlasová služba Alexa od Amazonu. Virtuálni asistenti nám v telefónoch prinášajú čerstvé správy, športové výsledky, odpovedajú na naše otázky a varujú nás aj pred zlým počasím.

Asistenti do vrecka však ešte dlho nebudú vedieť presne pochopiť, čo im hovoríte a ani s vami nebudú viesť siahodlhé dialógy.

Firmy ako Google a Microsoft sa však k tejto vzdialenej budúcnosti stále snažia čo najviac priblížiť. Už dnes výskum v tejto oblasti pokročil a výrazne sa zlepšilo rozpoznávanie hlasu, odporúčania, preklady a mnohé iné funkcie osobných virtuálnych asistentov.

Mapovanie aj liečba rakoviny

Stroje, ktoré vedia odpovedať na otázky však dokážu pomôcť aj v momente, kedy sú profesionáli na vážkach. Počítačový systém Watson od firmy IBM v roku 2011 porazil v televíznom kvíze dvoch ľudských majstrov.

Vďaka štyrom terabytom informácií dokázal odpovedať takmer na všetky položené otázky. Dnes už stroj pomáha v centre na liečbu rakoviny v New Yorku sestričkám, ktoré sa starajú o pacientov s rakovinou pľúc.

V roku 2013 sa do hry zapojila aj firma Facebook, ktorá vtedy založila vlastné laboratórium na výskum umelej inteligencie. Učiaci sa systém má lepšie pochopiť, čo sa páči užívateľom sociálnej siete a aké príspevky by chceli vidieť. Umelá inteligencia však Facebooku pomáha vytvoriť aj detailné mapy celého sveta, ktoré majú pomôcť sprístupniť internet na miestach, kde ešte stále nie je.

Okrem Marka Zuckerberga sa do výskumu umelej inteligencie zapojil aj magnát Elon Musk. Neinvestoval do neho aby vylepšil svoje autá Tesla, ale skôr z obáv.

„Mali by sme byť opatrní. Ak by som mal hádať, čo je naša najväčšia existenčná hrozba, je to pravdepodobne umelá inteligencia,“ povedal Musk podľa denníka Guardian v roku 2014 na prednáške pre študentov Massachusetskej technologickej univerzity.