S čiernym krížom na krídlach: Ako vyzeralo naše letectvo v 1. svetovej vojne

V roku 1914 skromný lietadlový park c. a k. vzdušných síl tvorili najmä nespoľahlivé, poruchové stroje, a tak rôzne nešťastia na seba nedali dlho čakať. Už 16. augusta 1914 na ruskom fronte zahynuli dvaja letci z jednotky Flik 1 (Fliegerkompanie) pri havárii ich dvojplošníka Lohner.

Koncom augusta 1914, krátko po bojoch pri Kraśniku, veliteľ jednotky Flik 7 kapitán Hermann von Nemec odporúčal udeliť Vojenské záslužné kríže šiestim dôstojníkom.

Jeho argumenty hovorili za všetko: „Naša jednotka je vybavená strojmi Lohner Pfeilflieger s motormi o výkone 90 konských síl, ktoré sú pokladané za vôbec najhoršie lietadlá. Ich konštrukcia je slabá, motor nespoľahlivý, a preto sú títo letci nielen odvážni, ale k ich vlastnostiam patrí i nesmierna zručnosť pri lietaní.“

Kto by si však myslel, že pozorovacie misie na začiatku1. svetovej vojny boli iba krátkymi skokmi nad frontovou krajinou, je na omyle. Už počas roka 1914 rakúsko-uhorskí letci bežne hlásili štvorhodinové lety, pričom stroje neraz zdolali vyše 300 km dlhú vzdialenosť.

Ani plnenie úloh v letovej hladine okolo dvetisíc metrov nebolo výnimkou. Viaceré poľné letiská existovali na území dnešného Slovenska, napríklad pri Brekove či Medzilaborciach.

Ruský front a prvý letecký most

Aj prvý letecký „súboj“ svetovej vojny sa udial krátko po jej vypuknutí – 8. septembra 1914. Rakúsko-uhorské dvojmiestne lietadlo jednotky Flik 11, zrejme typu Aviatik B.I, na palube s pozorovateľom a veliteľom nadporučíkom Friedrichom von Rosenthal z Viedne a pilotom šikovateľom Františkom Malinom z Vratimova pri Ostrave napadol štábny kapitán Piotr Nikolajevič Nesterov, veliteľ ruského 11. leteckého zborového oddielu.

So svojím neozbrojeným jednoplošníkom Morane-Saulnier G úmyselne narazil do stroja c. a k. letectva. Rakúsko-uhorské aj ruské lietadlo sa na okamih vo vzduchu akoby zastavili, následne sa oba stroje zrútili na zem pri haličskej obci Volja Vysocka. Všetci traja aviatici zahynuli.

Rakúsko-uhorskí vojenskí letci prvýkrát zneškodnili nepriateľské lietadlo 30. novembra 1914, keď sa severne od Krakova stretli posádky dvojmiestneho stroja Lohner B.II a ruského pozorovacieho lietadla.

Nadporučíka Johanna Wierzejského zrejme dlhšie rozčuľovalo, že počas pozorovacích misií stretával nepriateľské lietadlá, ktoré sa s cennými informáciami vracali domov. V posledný novembrový deň si preto do vzduchu zobral karabínu a začal strieľať. Lietadlo vzdušných síl cárskeho Ruska sa zrútilo pri obci Miechów.