Hackeri budú pýtať výpalné aj v roboautách

Zaplať, alebo choď na autobus. Takéto hlásenie sa môže objavovať už čoskoro na palubných doskách.

15. mar 2016 o 14:08 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to mrzutosť, ktorá sa v priebehu najbližších rokov môže stať súčasťou všedného dňa. Vyjdete pred dom, nastúpite do samojazdiaceho auta, ale do práce či za nákupmi sa nepohnete. Autopilot odmietne plniť svoju prácu.

Bezpečnostní analytici firmy F-Secure podľa magazínu The Guardian upozorňujú na najpravdepodobnejší scenár útokov na samojazdiace autá. Myslia si, že hackeri sa budú snažiť o to, aby ransomware prepašovali aj na automobilovú platformu. Znamená to, že kto sa bude chcieť s infikovaným autom odviezť, bude musieť zaplatiť peniaze za jazdu.

Táto taktika sa osvedčila pri stolových počítačoch i smartfónoch, kde sú ľudia ochotní zaplatiť za odblokovanie či sprístupnenie zašifrovaných dát. Hackeri získali v priebehu posledných rokov dôveru, že svoje sľuby za peniaze naplnia.

Platba vo virtuálnej mene zaisťuje diskrétnosť transakcie, zaplatenie výpalného je pri vhodne zvolenej sume prijateľnejšie ako otvorený boj bez jasného výsledku. Ak sa kdesi ponáhľate, je pravdepodobnejšie že zaplatíte, ako si máte komplikovať narýchlo život nepohodlným riešením.

Hoci by hackeri mohli dokázať zabíjať posádky alebo vytvárať dopravné zápchy, nie je veľmi pravdepodobné, že by im to čosi prinieslo. Do úvahy prichádza skôr kradnutie vozidiel, ktoré sa bez hlásenia dopravia na bezpečné miesto.

Automobilky si svoju zodpovednosť uvedomujú a nechcú poľaviť v bezpečnosti tak, ako to urobili výrobcovia spotrebnej elektroniky, televízorov a set-top boxov.

Tesla sľubuje samojazdiace autá na cestách do dvoch rokov, Google má so svojimi technológiami tiež veľké ambície. Niet automobilky, ktorá by podobný systém nevyvíjala vo svojej réžii.