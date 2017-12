Wikipédia sa bude prihovárať hovoreným slovom

Vývojári pracujú na technológií, ktorá by dokázala čítať encyklopedické texty.

14. mar 2016 o 9:36 Milan Gigel

(Zdroj: KTH Royal Institute of Technology)

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Už od budúceho roka by sa Wikipédia mohla svojim návštevníkom prihovárať hovoreným slovom. Vývojári spolupracujú so švédskym KTH Royal Institute of Technology na technológii, ktorú financujú samotní používatelia.

Rečovú platformu od začiatku vyvíjajú pre potreby Wikipédie, pre ktorú ju aj optimalizujú. Má však podobu otvoreného kódu, vďaka ktorému bude použiteľná s ľubovoľným webom, ktorý stavia na systéme MediaWiki.

Prvým jazykom je švédčina, ktorá je vývojárom najbližšia. Na rodnom jazyku budú môcť sledovať pokroky počas práce. Hneď po nej príde angličtina a arabčina. Nedávne výskumy podľa portálu Phys.org ukázali, že takmer štvrtina používateľov Wikipédie by hlasové rozhranie ocenila.

Zabudovanie hlasovej syntézy by mohlo zvýšiť pohodlie aj slabozrakým a nevidiacim používateľom, ktorí pre čítanie webov používajú špecializované softvéry. Wikipédia má v súčasnosti približne 125 miliónov používateľov a dlhodobo si drží svoje prvenstvo medzi internetovými encyklopédiami.

Práce by mohli dokončiť v septembri budúceho roku, používatelia by následne mohli pomôcť pri budovaní ďalších jazykových mutácií podobne, ako to robia s encyklopedickými textami. Tie sú dostupné v 280 jazykoch sveta.

Celý projekt prebieha pod licenciou Wikimedia Commons, ktorá umožňuje bezplatné licencovanie.