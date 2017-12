Umelá inteligencia porazila juhokórejského majstra v Go do tretice

Človeka porazili neurónové siete.

12. mar 2016 o 11:33 sme.sk

SOUL, BRATISLAVA. Umelá inteligencia AlphaGo porazila juhokórejského majstra Li Se-dola aj v tretej hre, čím celý zápas vyhrala v pomere 3:0. Majster si pred zápasom veril, že neurónovú umelú inteligenciu, ktorá sa učila hrať staročínsku hru Go sama, porazí v pomere 5:0, alebo 4:1.

"AlphaGo hrala od začiatku do konca konzistentne, zatiaľ čo Li prejavil viac duševnej zraniteľnosti, keďže je človek," povedal pre agentúru AFP jeden z bývalých trénerov juhokórejského majstra Kwon Kap-Yong.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kybernetik: Konzervatívna hra AlphaGo je rozumná

V prvej hre vyhrala AlphaGo veľmi tesne. Li viedol väčšinu hry, no umelá inteligencia si v záverečnej časti vybudovala značný náskok a vyhrala. Po prehre ostal juhokórejský majster bez slov. Uviedol, že AlphaGo odohrala takmer dokonalú hru.

Dvaja experti, ktorí komentovali vysielanie na Youtube, uviedli, že to pre nich bolo v tomto smere náročné. Li podľa nich dal do hry to najlepšie, no AlphaGo vyhrala vo veľkom štýle.

Vývojári projektu DeepMind pred zápasom uviedli, že prípadnú výhru milión dolárov venujú charite.