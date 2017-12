Vytvorili vakcínu proti fajčeniu, je ešte účinnejšia

Očkovacia látka dokáže zaútočiť na nikotín, skôr ako sa dostane do mozgu.

11. mar 2016 o 10:13 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak chcete prestať fajčiť, môžete si vybrať antinikotínové náplaste alebo žuvačky. Avšak pravdepodobnosť, že si od fajčenia naozaj odvyknete, je len veľmi malá. Recidíva závislosti na vysokonávykovom nikotíne býva veľmi vysoká.

Riešením by však mohlo byť nové očkovanie. Vedci z kalifornského Scrippsovho výskumného inštitútu predstavili novú vakcínu v magazíne Journal of Medicinal Chemistry.

Antinikotínové očkovanie nie je vo svete medicíny novým nápadom. No staršie testy ukázali, že vakcína nie je veľmi účinná. Vedci preto pracovali na jej zlepšení.

Nová látka vyskúšaná na myšiach napadne molekuly nikotínu ešte skôr, ako sa vôbec dostanú do mozgu fajčiara. Zníži tak účinky návykovej zložky aj túžbu človeka zapáliť si ďalšiu cigaretu, vysvetľuje portál Popular Science.

V nasledujúcom výskume chcú vedci účinok vakcíny ešte zvýšiť. Ak by sa to podarilo, nasledoval by podobný výskum týkajúci sa iných závislostí - napríklad užívateľom drog by v budúcnosti mohlo pomôcť obyčajné očkovanie.