Jedlo, ozdoba, liek. Čo všetko sa dá urobiť so semenami rastlín

Ľudia oddávna využívajú dary prírody, medzi ktorými nechýbajú rastliny, ich plody a semená.

Okrem pôvodnej rozmnožovacej úlohy slúžia napríklad aj ako zdroj obživy, potrava pre zvieratá, liečivá, materiál na predmety dennej potreby či na rozmanité ozdobné doplnky tela, odevov, obydlí a záhrad.

Rozmanitosť prírody je pritom udivujúca. Aj v prípade plodov a semien vyšších rastlín dosahuje nespočítateľné variácie.

Niektoré rekordy

Nazrime v krátkosti do sveta nevšedných tvarov, farieb, kuriozít. Všimnime si, čo z nepreberného množstva semien a plodov možno využiť v ozdobnej tvorbe. Najväčšie a najťažšie plody a semená má palma lodoicea sečelská (Lodoicea maldivica), ktorej plody dosahujú veľkosť okolo 50 cm a hmotnosť 10 – 15 kg, ojedinele až do 30 kg.

Tento endemický druh má malý areál, rastie iba na Seychelských ostrovoch – na ostrovoch Praslin a Curieuse. Jej rozmnožovanie v botanických záhradách je zdĺhavé a náročné, preto sa ju len zriedkavo podarí namnožiť. Hoci obrovské plody a semená tejto palmy sú turistickou atrakciou, vláda dovolí ročne vyviezť z krajiny iba 10 plodov.

V súčasnosti je lodoicea zaradená do zoznamu medzinárodne chránených druhov IUCN (International Union for Conservation of Nature, Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov).

Veľmi vysokou tvrdosťou sa vyznačujú kôstky makadámií (Macadamia) ukrývajúce výživné a lahodné semená.

Aby sa dali semená vybrať a konzumovať, musia sa škrupiny kôstok napíliť a rozštiepiť kovovým otváračom.

Makadámie pochádzajú z Qeenslandu a Nového Južného Walesu v Austrálii. Ich pestovanie sa už rozšírilo aj do iných teplých oblastí sveta. Sú to vždyzelené stromy dorastajúce do výšky 10 m, niekedy i viac. Hoci zakvitnú množstvom drobných bielych alebo ružovkastých kvetov, plody vytvorí približne len 1 % z nich.

Ich zelené oplodie po dozretí praská a uvoľní drevnaté kôstky, takmer dokonalého guľového tvaru, obsahujúce 1 až 2 semená. K najtvrdším plodom určite patrí rastlinná slonovina, ktorá sa získava zo semien niektorých paliem (čeľaď arekovité), najviac zo slonovinovca (Phythelephas). Endosperm semien obsahuje hemicelulózu – pomerne tvrdú a hustú látku.

Odumreté bunky