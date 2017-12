Snímač odtlačkov sa dá oklamať výmenou náplne v tlačiarni

Nový útok môže dať do obehu ukradnuté mobily. Stačí z nich stiahnuť odtlačky.

10. mar 2016 o 11:44 Milan Gigel

EAST LANSING, BRATISLAVA. Je to taktika, ktorá nevyžaduje žiadne odtláčanie prstov do plastelíny ani do lepidla. Vytlačíte fotografiu odtlačku na papier a priložíte ho k biometrickému snímaču. Oklamaný mobil sa bez váhania odomkne.

Nový spôsob prekonávania biometrických snímačov preskúmali akademici z Michigan State Univerzity. Pri svojich experimentoch využili atramentovú tlačiareň s netradičnou sadou náplní. V predajnej sieti je dostupná pre všetkých, čo chcú na ohybnom substráte vytvárať vodivé spojenia pre osadenie elektrotechnických súčiastok.

Atramenty AgIC tvoria sadu, ktorá sa inštaluje do tlačiarní Brother po boku čiernej náplne. Nahrádzajú tri základné atramenty pre farebnú tlač. K sade patrí aj lesklý papier, ktorý je schopný vodivý atrament prijať tak, aby sa dal použiť pre tvorbu vodivých spojov.

Akademici tlačili odtlačky zosnímané s rozlíšením 300 DPI a uspeli pri odomykaní populárnych modelov Huawei Honor 7 a Samsung Galaxy S6. Technika však môže fungovať so širokou škálou biometrických senzorov používaných v súčasnosti.

Hrozbou je, že získanie odtlačkov nemusí byť náročné. Väčšinou stačí zosnímať ich z ukradnutého mobilu. Je málo pravdepodobné, že by sa odtlačky na telefóne nenachádzali. Získať ich možno však aj z bežných fotografií, pri ktorých stačí grafikom urobiť úpravy, aby z prstov získali iba identifikačné reliéfy.

Aj samotné vytvorenie repliky je extrémne rýchle. Atrament schne okamžite, výtlačok teda možno ihneď priložiť k snímaču.