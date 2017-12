Nový Android dostane populárne funkcie z iPhonov

Medzi pripravované novinky patrí aj obraz v obraze či vybavenie povinností priamo v notifikáciách.

10. mar 2016 o 9:33 Milan Gigel

MONTAIN VIEW, BRATISLAVA. Vývojárska verejnosť a fanúšikovia technológií sa od štvrtka začínajú zoznamovať s novou verziou Androidu. Kým sa oficiálne dostane do smartfónov a tabletov štyroch stoviek svetových výrobcov, budú môcť vychytať posledné chybičky.

Vynovený Android prichádza s inováciami, ktoré sa osvedčili v radoch používateľov zariadení firmy Apple. Prvým výrazným prínosom je možnosť spustenia viacerých aplikácií bok po boku. Obrazovka sa rozdelí na časti a používatelia budú mať na dohľad čo sa deje v jednotlivých oknách. K tomuto režimu patrí aj funkcia „obraz v obraze“ ako ju poznáme z televízorov.

Menia sa aj notifikácie. Aby boli odpovede a reakcie rýchlejšie, bez prepínania aplikácií, všetko bude možné odbaviť priamo na tmavej notifikačnej ploche. Odpoviete na esemesku, upravíte nastavenie, všetko bez čakania na pomalú odozvu. Notifikácie bude možné navyše združovať do skupín, aby neprekážali vo výhľade.

Lepšia má byť aj účinnosť a energetika zariadení. Hovorí sa o nových úsporných režimoch, prioritizácii úloh, úspore nárokov na pamäť či lepšie spracovanie úloh na pozadí. Či to pocítime na lepšej odozve a dlhšej výdrži ukáže iba šikovnosť vývojárov.

K tomu celému podľa magazínu Business Insider patrí nová Java 8, objavili sa aj náznaky o tom, že do finálnej verzie príde vynovené používateľské prostredie. Nový Android N si v jeho pracovnej podobe môžu vyskúšať všetci, čo vlastnia zariadenia Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9 a Pixel C. Stačí sa len prihlásiť do vývojárskeho programu.