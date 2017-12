Skype vypadne z televízorov, Microsoft tlmí jeho podporu

Ak ste si kúpili drahší televízor a kameru, na pohodlné telefonovanie ich už možno nevyužijete.

9. mar 2016 o 10:00 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Mal to byť zážitok z pohodlného telefonovania s blízkymi. Zapnete diaľkovým ovládačom televízor, posadíte sa pohodlne do kresla a užívate si videohovor na veľkej obrazovke. Lákavý sen však odíde do zabudnutia.

Microsoft nečakane informoval o tom, že obmedzí svoju podporu pre aplikáciu Skype na platformách Smart TV. Vyplýva to z nových firemných stratégií, ktoré stavajú do popredia iné úlohy. Pre začiatok zostane aplikácia funkčná, obmedzí sa však jej použiteľnosť.

Nový používateľský účet si cez ňu už nevytvoríte a odpadá aj možnosť zmeny hesla. Očakáva sa preto, že postupne sa softvér začne z televízorov vytrácať. Hlavným partnerom Microsoftu bol v šírení služby Skype Samsung, rovnakú aplikáciu však možno nájsť na širokej škále značiek a modelov.

Používatelia sú o zmenách informovaní priamo na obrazovkách svojich televízorov vo chvíli, keď aplikáciu spustia. Rozhodnutie vyvolalo nevôľu v radoch tých, čo si televízory s touto funkcionalitou a pridanou kamerou kúpili práve pre pohodlné telefonovanie.

Microsoft v poslednom roku viackrát zmenil svoje pravidlá pre podporu produktov a prispel tak k výraznej reštrukturalizácii tých, ktoré sa aktívne používajú. Odstavil staršie verzie operačných systémov, teraz s júnovým termínom prichádzajú zmeny aj pri videotelefonovaní.