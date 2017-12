Zabudnite na mikrovlnku, prichádza nový typ rýchlorúry

Kým indukcia okamžite zohreje varnú nádobu, halogénová lampa začne s ohrevom surovín.

8. mar 2016 o 13:12 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Je to nová stratégia rýchleho varenia. Namiesto toho, aby mikrovlny rozkmitávali molekuly vody a oberali pokrmy o očakávaný pôvab, Panasonic volí spôsob, ktorý prináša lepšie výsledky.

Stolová indukčná rúra, ktorú firma predstavila na medzinárodnom veľtrhu Home + Housewares Show využíva dva osvedčené druhy ohrevu. Prvým je indukcia, ktorá prostredníctvom striedavého magnetického poľa zahrieva varné nádoby. Namiesto toho, aby sa musel vnútorný priestor rúry predohriať, plech, pekáč či hrniec sa v priebehu sekúnd rozpáli. Túto technológiu poznáme z varných panelov, ale aj veľkých rúr.

Druhý ohrev je podľa magazínu Digital Trends infračervený. Narozdiel od sálavého tepla či horúceho vzduchu, do surovín preniká omnoho väčšou rýchlosťou. Aj to je dôvod, prečo sa halogénové výhrevné telesá stali doménou stolových teplovzdušných rúr, novších zapekacích grilov, ale aj rúr s funkciou zrýchleného pečenia. Teplo preniká do hĺbky podobne, ako keď sa posadíte k rozohriatej kachlicovej peci.

Oba spôsoby ohrevu sú aktívne súčasne a podľa Panasonicu je možné v rúre mnohé pokrmy pripraviť už v priebehu 20 minút. To je polovica z času, ktorý potrebuje pre rovnakú prácu tradičná teplovzdušná rúra v domácnosti.

Neznamená to však, že by mikrovlnky zanikli. Svojou jednoduchosťou sa síce stali cestou k ohrevu pokrmov, ale nejedna domácnosť si vyskúšala, že varenie v mikrovlnnej rúre nie je ani lákavé, ani praktické. Panasonic chce preto ponúknuť svoj prístup, ktorý vychádza z dopytu ázijských krajín.

Programy, pri ktorých stačí vložiť suroviny a stlačiť gombičku sú výbavou mikrovlnných rúr už dnes. Odteraz to však bude chutnejšie.