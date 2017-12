Lacné telefonovanie cez Project Fi už nie je na pozvánky

Google otvára na domácej pôde službu virtuálneho operátora pre širokú verejnosť.

8. mar 2016 o 9:49 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Doteraz to bola experimentálna služba, dostupná iba na pozvánky od priateľov. Odteraz sa Project Fi stáva štandardnou ponukou mobilných služieb pre tých, čo hľadajú lacné pripojenie.

Od štandardných ponúk mobilných operátorov sa Project Fi líši svojimi cenami a spôsobom pripojenia. Kým Google je technologickým garantom v pozícii virtuálneho operátora, technické zázemie majú pod taktovkou štandardné firmy.

Na domácej pôde využíva Google siete operátorov T-Mobile a Sprint, pričom k nim dopĺňa prístup cez WiFi hotspoty. Softvér automaticky prepína dátové spojenie ku kanálu, ktorý má najlepší signál alebo najvoľnejšiu dátovú kapacitu. Popri tom funguje aj vo 120 krajinách sveta, cez roamingové služby partnerov.

Google podľa magazínu Business Insider využíva pre hybridný prístup prostredníctvom rôznych technológií svoje smartfóny Nexus 6p, 5x a 6, ktoré sú vybavené špecializovaným softvérom. Stará sa o to, aby boli používatelia neustále v spojení so svetom a dali sa kontaktovať.

Za 20 dolárov sú dostupné neobmedzené hovory a esemesky, za 10 dolárov dostane používateľ gigabajtový balík dát, ktoré Google účtuje podľa skutočnej spotreby. Takže, kto si zaplatí 30 dolárov a 3 gigabajty dát na mesiac, po presurfovaní 1,4 gigabajtu dostane 16 dolárov späť.

Služba je zatiaľ dostupná iba v USA, hoci Google uvádza, že 15 percent jeho zákazníkov používa pripojenie aj za hranicami krajiny. O tom, či Project Fi svojou ponukou prekročí hranice krajiny, sa zatiaľ nehovorí.

Google však dlhodobo hovorí o svojej ambícii stať sa nadnárodným virtuálnym operátorom. Chce existujúce firmy odbremeniť od zháňania zákazníkov. Kým Google chce predávať pripojenie, operátori by mali prevádzkovať svoje siete. Vývojári si myslia, že by dokázali kapacity infraštruktúr využiť omnoho efektívnejšie ako je tomu dnes. Tým by mohli ceny služieb poklesnúť.