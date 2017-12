Zomrel vynálezca moderného e-mailu Raymond Tomlison

Práve Tomlison ako prvý použil na spojenie používateľského mena s adresou znak @ (tzv. zavináč), ktorý sa stal kultúrnou ikonou.

7. mar 2016 o 9:49 Renáta Zelná

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď sa v sedemdesiatych rokoch Ray Tomlinson stal súčasťou firmy Bolt, Beranek and Newman (dnes Rayteon BBN Technologies) mal pomáhať s vývojom operačného systému TENEX, ktorý zahŕňal aj sieť ARPANET, predchodcu dnešného internetu.

Práca mu išla tak od ruky, že si našiel čas aj na vedľajší projekt, ktorý úplne zmenil spôsob akým dnes komunikujeme. Stačil mu na to jeden počítačový program a znak zavináč.

Vynálezca e-mailovej komunikácie zomrel v sobotu ráno vo veku 74 rokov. „Napriek všetkým jeho úspechom zostal skromný, láskavý a štedrý s jeho časom aj talentom. Bude nám všetkým chýbať,“ povedal podľa denníka Guardian hovorca firmy Raytheon Mike Doble.

Tajná správa

Tomlinson sa narodil v Amsterdame v štate New York. Po vyštudovaní elektrotechniky na Rensselaerovom polytechnickom inštitúte nastúpil na Massachusettský technologický inštitút, kde v rámci diplomovej práce vytvoril hybridný syntetizér reči.

V roku 1967 nastúpil do firmy Rayteon BBN Technologies a práve tu v čase, keď nepracoval na svojom hlavnom projekte, vytvoril program, ktorý zmenil spôsob komunikácie.

V roku 1971 si Roy Tomlinson sadol za jeden počítač, naťukal pár písmenok a čakal. O chvíľu sa na obrazovke iného počítača v jeho firme objavili tie isté písmenká. Poslal tak úplne prvý e-mail v histórii.

„Nikomu o tom nepovedz! Toto nie je to, na čom sme mali pracovať,“ povedal podľa magazínu Forbes v roku 1971 po tom, čo svoj vynález prvýkrát ukázal kolegovi.

O komunikácii cez sieť vtedy premýšľali už iní. Tomlinson bol však prvý, ktorému sa podarilo vytvoriť príkaz SNDMSG, pomocou ktorého mohol poslať správu medzi dvoma rôznymi počítačmi.

@zavináč

So slávou pre Tomlinsona za vynález emailovej komunikácie a prvého sieťového komunikačného programu išla ruka v ruke aj sláva symbolu, ktorý vybral ako centrálnu súčasť komunikačného procesu.

Počas tvorby svojho programu sa zapozeral na klávesnicu a vybral znak, ktorý v tom čase nebol takmer vôbec využívaný. Symbol @ - nazývaný zavináč. Vybral ho najmä preto, že to bol jediný symbol na klávesnici, ktorý predstavoval predložku – anglické „at“ znamená pri alebo na.

Symbol by zrejme inak upadol do zabudnutia. Vďaka používaniu v emailovej komunikácii sa však stal tak známy, že ho v roku 2010 do svojej kolekcie zaradilo Múzeum moderného umenia (MoMA) v New Yorku.

Slová, ktoré poslal v prvom e-maili nepoznáme. Sám Tomlinson označil emailovú a textovú komunikáciu za ľahko zabudnuteľnú a tak aj on na prvé slová v testovacom maily, zrejme zhluk písmen bez významu, zabudol. Na čo sa však nikdy nezabudne je jeho prínos, ktorý kompletne zmenil spôsobom, akým dnes ľudia komunikujú.