Aké potraviny budeme jesť v roku 2050? (týždeň vo vede)

Vo vedeckom prehľade týždňa tiež nájdete najtmavší aj najľahší materiál na svete.

5. mar 2016

1. Najčernejší materiál

Vantablack je les nanotrubičiek, ktoré rastú na hliníkovej podložke. V roku 2014 ho vyrobila spoločnosť Surrey NanoSystems, ktorá tvrdí, že ide o najtmavší materiál na svete. Okrem vedcov by s ním radi pracovali aj rôzni umelci, spoločnosť však dala na tieto účely práva iba jednému - sochárovi Anishovi Kapoorovi.

2. Najľahší materiál

Z najtemnejšieho materiálu prechádzame k najľahšiemu. Grafénový aerogél má približne tisícnásobne menšiu hustotu ako voda. Vedci tvrdia, že sa dá používať na vsiaknutie ropných škvŕn, či na "plášť neviditeľnosti". Americkí vedci teraz zistili, ako laboratórny prototyp získať z 3D tlačiarne.

3. Pohon antihmotou

Vo vesmíre sme zatiaľ najrýchlejšie leteli o niečo viac ako 40-tisíc kilometrov za hodinu. Ak by sme týmto tempom chceli prísť k najbližšiemu hviezdnemu systému, trvalo by to 165-tisíc rokov. Fyzici Gerald Jackson a Steven Howe sa už trinásť rokov snažia presvedčiť rôznych investorov, aby začali uvažovať nad ich antihmotovým pohonom, ktorý by cestu zvládol za desať rokov. Najnovšie chcú Kickstarter kampaňou osloviť aj verejnosť.

4. Jedlo budúcnosti

V súčasnosti máme nespočetné možností pri výbere jedla. Môžeme sa stravovať tradičnou kuchyňou, môžeme byť vegetariáni, vegáni, alebo podľahnúť pochybným trendom, napríklad paleo diéte. Ako však bude vyzerať náš jedálniček v roku 2050?

5. Transplantácia penisu

Straty genitálií sú vojnové zranenia, o ktorých sa až tak veľmi nehovorí. Z vojen v Iraku a Afganistane sa v takomto stave vrátilo domov približne 1300 amerických vojakov. Jeden z nich však podstúpi prvú transplantáciu penisu v Spojených štátoch. Menej rozsiahle procedúry už skúšali na pacientoch v Číne a Juhoafrickej republike.

