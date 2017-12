Božia ruka sa dostala do vedeckej štúdie, výskum stiahli

Žurnál PLOS One zverejnil tvrdenia, ktoré sú nevedecké a neoveriteľné.

5. mar 2016 o 8:46 Dominik Holič

BRATISLAVA. Kedysi sme si všetky nepochopiteľné úkazy vysvetľovali nadprirodzenými javmi a božstvami. Časom sa však začala rozvíjať veda, ktorá ponúka rozumné a overiteľné vysvetlenia.

Vo vedeckých žurnáloch sa preto nadpozemské referencie príliš neobjavujú. Pri vedeckom bádaní by sa dokonca mohlo hovoriť o podvode, ak vedec označí príčinu nejakého javu za božskú.

Vo voľne dostupnom žurnále PLOS One však vyšla pred dvomi mesiacmi štúdia, ktorá vo vedeckej komunite vyvolala menší rozruch. Viackrát sa v nej totiž spomína akýsi „Stvoriteľ“.

Božský dizajn

Štúdia čínskych vedcov sa zaoberala ohybnosťou, zručnosťou a koordináciou ľudskej ruky. Už v abstrakte však tieto vlastnosti nepripisujú evolúcii ale božskému zásahu.

„Jasné operačné spojenie naznačuje, že biomechanické vlastnosti šľachovitej spojivovej stavby medzi svalmi a kĺbmi sú správnym/poctivým návrhom Stvoriteľa na pohodlné vykonávanie veľkého množstva každodenných úloh,“ píšu vedci v úvode.

Slovo Stvoriteľ sa v štúdii objaví ešte dvakrát, vrátane tvrdenia, že koordinácia rúk by mala ukazovať záhadu Stvoriteľovho výtvoru.

„Je to nesprávne, zmätené a nedá sa to dokázať, takže to nemá čo robiť vo vedeckej publikácii,“ povedal magazínu Wired evolučný biológ John Huelsenbeck.

Nepoškvrnené dáta

Napriek rozporuplným tvrdeniam prešla štúdia cez recenzný proces odborníkov a vyjadrenia si nevšimol ani editor Renzhi Han.

Na nezrovnalosti upozornil až na nedávno na svojom Twitteri evolučný biológ James McInereney, ktorý žurnál PLOS One označil za vtip.

„Angličtina nie je náš rodný jazyk a vôbec sme si neuvedomili významy slov ako Stvoriteľ. Veľmi ma to mrzí,“ povedal magazínu Nature jeden z autorov štúdie Siung Cchaj-Chua z Univerzity v Chua-čung.

Na Twitteri sa však pod heslami #Creatorgate a #HandOfGod reagovali viacerí nespokojní vedci. Lekár a sociológ Nicholas Christakis sa, napríklad, pýta, či je možnosť že dáta zo štúdia pochádzajú z nepoškvrneného počatia.

Enrico Petretto z londýnskej Imperial College dokonca pre Nature povedal, že ak žurnál štúdiu nestiahne, jeho študenti a spolupracovníci nebudú mať inú možnosť, ako prestať PLOS One čítať, citovať a recenzovať.

Viacerí vedci sa však žurnálu zastali, s vysvetlením, že vždy existuje šanca ľudského zlyhania a podobné priestupky sa stali už aj najväčším vedeckým časopisom ako Science a Nature.

Editori PLOS One sa však medzičasom ospravedlnili a rozhodli sa rozporuplnú štúdiu stiahnuť.

DOI: 10.1371/journal.pone.0146193