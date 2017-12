Slovenská zamrznutá bublina v súťaži Európskej vedeckej fotografie

Objavovať krásy sveta a zároveň poskytovať poznanie, to v sebe spája vedecká fotografia. Prvý ročník súťaže má aj nomináciu zo Slovenska

4. mar 2016 o 12:24 Erika Litváková

Jej fotografia zamrznutej bubliny dojíma vedcov aj laikov. Má jedinečnú kresbu, ktorou tak trochu pripomína zemeguľu. Je vyfúknutá zo saponátového roztoku obohateného o cukor a odfotografovaná pri teplote mínus päť stupňov Celzia. „Ako som bublinu vyfúkla, začala hneď zamŕzať. Vďaka tomu sa na jej povrchu okamžite vytvárali štruktúry a rástli mi pred očami,“ hovorí o pozadí vzniku fotografie Daniela Rapavá.

„Spočiatku je to veľmi dynamický efekt, začnú vznikať v tenkej vrstve bubliny akoby drobné vločky, ktoré v nej krúžia a nemáte príliš veľa času riešiť prípadné skladanie obrázkov, človek je rád, ak zaostrí tam, kde je to optimálne, a stihne pozadie zakomponovať tak, aby nebolo rušivé.“

Zamrznutá kvapka vzbudzuje vo svete záujem. Do svojej virtuálnej galérie si ju vybrala National Geographic France, na pohľadnicu ju vytlačilo Európske satelitné centrum v Madride a úspechy získala aj na Univerzite v Toronte a druhé miesto v súťaži Art and Science v Rumunsku.

Ľad pri bežnom svetle. (zdroj: Daniela Rapavá)

Ľad pri polarizovanom svetle. (zdroj: Daniela Rapavá)

Krásne a slovenské

Teraz má Daniela Rapavá ako jediná Slovenka nomináciu aj do európskeho kola prvého ročníka Európskej vedeckej fotografie (ESPC). Vznikla na platforme najväčšej internetovej informačnej databázy wikipédia. Jej estónska sekcia po troch ročníkoch pilotného projektu spustila celoplošnú súťaž, do ktorej sa po prvý raz mohli zapojiť všetky krajiny v Európe. Netají sa tým, že jej cieľom je na jednej strane zlákať vedcov, aby vytvárali a editovali vedecké články a delili sa tak o svoje výskumné úspechy aj mimo odborných časopisov, no na strane druhej ide o snahu vytvoriť najširšiu, stále aktuálnu a verejne prístupnú vedeckú encyklopédiu s kvalitnými ilustráciami.

Mikro aj makro veda

Z fotografií, ktoré do súťaže zaslala Daniela Rapavá, sa päť ocitne pod drobnohľadom odbornej poroty. Ľad vyfotený bežným i polarizovaným svetlom, motýľ dúhovec, ktorý mení farbu krídel podľa toho, pod akým uhlom naň dopadá slnečné svetlo, aj zamrznutá bublina, to sú motívy, ktorými zaujala.

Absolventka jadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave pracuje dlhé roky vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Fotoaparátom približuje podobné optické, svetelné a fyzikálne javy, aby ukázala, že je to fascinujúci svet, často farebne bohatý a neobvykle krásny a môže nás inšpirovať k vlastným pozorovaniam.

O súťaži sa dozvedela náhodou prostredníctvom profesora Jana Valentu, ktorý prevádzkuje Malú galériu vedeckého obrazu v Česku, kde minulý rok Daniela vystavovala. Tento rok vydali kalendár MFF UK v Prahe, kde môžeme zamrznutú kvapku nájsť na januárovom liste.

Dúhovec menší, zmena farieb. (zdroj: Daniela Rapavá)