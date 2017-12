Apple môže predstaviť až štyri nové iPhony

Tešiť sa máme na nové displeje, nové uhlopriečky a nový fotoaparát.

4. mar 2016 o 11:20 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Sú to slová analytika, ktorý sa zvyčajne nemýli. Ming-Chi Kuo z firmy KGI Securities je podľa magazínu Forbes presvedčený o tom, že Apple v tomto roku predstaví štyri nové modely iPhonov. Líšiť sa budú nielen displejmi, ale aj novou technológiou fotografovania.

V ponuke by sa mal objaviť v kompaktom formáte očakávaný iPhone SE so 4-palcovým displejom. S čipom A9 a vynoveným operačným systémom má obslúžiť nenáročných spotrebiteľov. Ide o model, ktorý má drobnými vylepšeniami modernizovať súčasnú ponuku bez veľkého pútania pozornosti. Je to spôsob, ako udržať súčasné technológie na trhu.

Nový iPhone 7, ktorý prinesie spotrebiteľom novinky a vylepšenia, bude dostupný v dvojici uhlopriečok – štandardnej 4,7-palcovej a prémiovej 5,5-palcovej pri modeli s prívlastkom Plus. K tomu pribudne aj doplnkový model Pro s netradičným fotoaparátom.

Mal by byť vybavený dvomi snímacími čipmi a optikami, ktoré sa do technologického portfólia Apple dostali prostredníctvom firmy LinX Imaging. Tenučký modul s novou kvalitou obrazu nie je možné vyrábať v dostatočnom množstve, firma ho preto ponúkne iba v špeciálnej verzii iPhonu.

Hovorí sa o novom výkonnejšom procesore, opäť tenšom vyhotovení a vypustení štandardného konektora pre pripojenie slúchadiel. Firma zatiaľ nikdy nepredstavila viac ako dva modely iPhonov a dlhodobo sa držala tradície jediného nového zariadenia v každom novom roku.

