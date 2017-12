Amazon natŕča uši, predstavil Dot a Tap

Hlasový asistent Alexa preniká do hĺbky domácností technologických fanúšikov.

4. mar 2016 o 9:58 Milan Gigel

SEATLE, BRATISLAVA. „Alexa, zavolaj mi taxík“ – to je len jedna z množstva požiadaviek, ktorú dokáže vybaviť hlasový asistent firmy Amazon. Kým doteraz bol dostupný iba prostredníctvom mobilných zariadení a multimediálneho zariadenia Echo v obývačke, odteraz sa rozlezie do všetkých kútov domu.

Amazon predstavil dvojicu noviniek, ktorými reaguje na dopyty používateľov. Tí sa zatiaľ o Alexe vyjadrovali pozitívne, pretože v hlasovom asistentovi našli oporu pre svoje každodenné úlohy. Začína to ranným budením, pokračuje objednávkou pizze a končí predpoveďou počasia na zajtrajší deň a čítaním knihy na dobrú noc.

Novinka s názvom Echo Dot je podľa magazínu Forbes akýmsi predĺžením pôvodnej multimediálnej základne. Je omnoho menšia, dokáže budovať cez elektrické rozvody periferiálnu sieť a dokáže sa spárovať s bluetooth slúchadlami a reproduktormi v okolí. Znamená to, že používatelia získajú s novinkou nielen možnosti lepšieho ozvučenia, ale aj dosah Alexy do celého svojho príbytku. Už netreba bežať do obývačky, keď digitálne ucho striehne na povely aj v kuchyni alebo jedálni.

Tap je mobilnou verziou technológie napája sa batériou. V tomto prípade sú však hlasové povely prijímané až po tom, čo používateľ klikne na tlačidlo. Prenosná asistentka tak môže putovať do dielne aby zabávala pri práci na oprave skrinky, alebo aj na dvor do záhradky.

Amazon vstúpil s prvým zariadením Echo na trh v roku 2014, čím spustil vlnu dopytu po technológii. Používatelia mu však vyčítajú slabé reproduktory a obmedzený dosah v domácnosti. To všetko riešia nové zdokonalené periférie.