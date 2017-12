Prečo si vo voľbách volíme idiotov (a čo s tým má náš mozog)

A si ste už niekedy zažili pocit, že všetci politici sú hlúpi. A že vo svete sa muselo stať čosi zvláštne, keď správa veci verejných pristála v rukách nie práve najkompetentnejších jedincov. Ak to zjednodušíme: prečo si vo voľbách musíme voliť idiotov?

V skutočnosti je podobné zjednodušenie nezmyslom. No odpoveď na túto otázku je celkom zaujímavá – a má dve časti. Prvou je celkom racionálny postup, ktorý vychádza z pragmatickej a výhodnej účelnosti. Druhou náš mozog a problémy, ktoré nám spôsobuje: svojim selektívnym vnímaním a spôsobom, akým pristupujeme k zložitým informáciám.

Sebavedomie a intelekt

Čo sa teda v tej politike odohráva? Vedecké výskumy ukazujú, že prvým kľúčom je podľa štúdie v Journal of the American Academy of Psychiatry an the Law Online sebavedomie. Sebavedomí ľudia sa nám zvyčajne javia ako presvedčivejší, čo ukazujú známe vedecké štúdie opisujúce správanie svedkov a porôt v procesoch.

Sebaistí svedkovia presvedčia o svojej pravde porotu častejšie než svedkovia nervózni, a to bez ohľadu fakty. Každý príčetný politik (alebo podomový obchodník) preto používa tento známy fakt vo svoj prospech.

Zároveň to však spôsobuje problémy.