Bez tohto génu by sme neboli ľudmi, ale zeleným slizom

Mutácia génu spôsobila vznik enzýmu, ktorý dovolil bunkám tvoriť zložitejšiu vnútornú stavbu a systémy.

3. mar 2016 o 17:19 Renáta Zelná

Ak by nevznikol enzým kináza, vyzerali by sme dnes ako obyčajný sliz.(Zdroj: Wikimedia/CC/Lairich Rig)

BRATISLAVA. Všetky dokonalé formy života, ktoré môžeme nájsť na našej planéte existujú vďaka procesu, ktorý sa odohral zhruba pred 2 až 1,3 miliardami rokov. Vtedy vznikol základný stavebný kameň mnohobunkových organizmov - eukaryotická bunka.

Vedci teraz objavili jeden spoločný gén, ktorý umožnil tento proces vývoja pokročilých foriem života ako sú ľudia, rastliny, zvieratá či huby.

Ak by gén neexistoval človek by bol zrejme stále len jednoduchou baktériou. Svoje zistenia uverejnili v štúdii v žurnále Journal of Biological Chemistry.

Zelený sliz

Vďaka génu, ktorý odhalili vo všetkých zložitých organizmoch, vznikol pred miliardami rokov enzým kináza. Na bunkovej úrovni hrá podobnú rolu ako neuróny v mozgu – prenáša informácie.

Schopnosť prenášať signály z jednej časti bunky do druhej umožnila komplexnejší rozvoj bunky. Zložitejšie bunky sa potom začali zhromažďovať, spájať a tvoriť systémy, čo položilo základy inteligentným formám života.

„Ak by počas evolúcie nenastalo duplikovanie a následná mutácia tohto génu, život by dnes vyzeral úplne inak,“ povedal podľa portálu Phys.org neurológ Steven Pelech. „Najdokonalejší život na našej planéte by bol zrejme ešte stále len bakteriálny sliz.“

Problémy s informovaním

Vedci vedeli už viac ako tridsať rokov, že vznik kinázy spôsobil iba jeden gén. Až nový výskum však dokázal odhaliť jeho praveký pôvod. Pochádza z baktérie, neskôr však zmutoval, čím získal úplne nové funkcie.

Výskum enzýmov je veľmi dôležitý z evolučného aj medicínskeho hľadiska. Rovnaký prístup, aký využil Pelech, môže pomôcť odhaliť pôvod ďalších dôležitých proteínov a vytvoriť ich evolučný strom života.

Ak má bunka problém prenášať informácie vo svojom vnútri, môže to mať za následok vznik ochorení ako rakovina či diabetes.

Aj preto sa až jedna tretina výskumov v oblasti vývoja nových liekov zameriava práve na proteín kinázy, informuje portál Wired. Nové zistenia o jeho vzniku a pôvode môžu vedcom aj lekárom veľa prezradiť aj o týchto vážnych ochoreniach.