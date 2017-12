Vtáky využívajú aligátory ako osobných strážcov

Predátorom za ich služby padá potrava z neba.

3. mar 2016 o 14:17 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak by ste sa chceli usadiť a vychovávať deti, asi by ste sa vyhýbali oblastiam so zvýšeným výskytom nebezpečných predátorov. V americkom Národnom parku Everglades si však niektoré vtáky stavajú hniezda práve na miestach, kde sa zdržiavajú aligátory.

Močiarový predátor na hniezda nedosiahne a zároveň odstraší menších predátorov, napríklad medvedíky čistotné, ktoré radi kradnú vtáčie vajíčka.

Aligátorí bodyguardi z tohto vzťahu tiež nevyjdú naprázdno - za svoje služby získajú pravidelný prísun potravy. Zo stromov totiž často padajú vtáčatá, buď náhodou, alebo ich z hniezda vytlačia súrodenci.

Trojmetrový aligátor, ktorý žije pod vtáčou kolóniou, váži podľa štúdie Floridskej univerzity v magazíne PLOS One v priemere o desať kilogramov viac ako aligátor z iných oblastí.

"Počas dobrého roka spadne z oblohy dosť jedla pre všetkých aligátorov v okolí," povedal pre magazín New Scientist vedúci autor štúdie Lucas Nell.

video //www.youtube.com/embed/34cmq9la-Jw

DOI: 10.1371/journal.pone.0149572