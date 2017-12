Rusi na nočnej oblohe rozžiaria najjasnejší objekt

Najjasnejšiu hviezdu Sírius môže zatieniť ruský projekt. Niektorí astronómovia sa obávajú, že bude prekážať pri pozorovaní hviezd.

2. mar 2016 o 17:03 Renáta Zelná

Ak by ste sa dnes v noci rozhodli nájsť na oblohe najjasnejšiu hviezdu, bol by ňou Sírius nazývaný tiež alpha Canis Majoris. V polovici roka 2016 sa to však môže zmeniť.

Rusi plánujú na obežnú dráhu Zeme vypustiť amatérsky satelit Mayak. Nebude však skúmať vesmír či robiť fotografie, jeho úlohou bude odrážať slnečné žiarenie a - ak to zjednodušíme - byť najjasnejšou umelou hviezdou na nočnej oblohe.

Samotný satelit bude veľký zhruba ako bochník chleba, odrážať slnečné lúče má jeho veľká trojuholníková plachta, ktorá sa rozvinie na plochu šestnásť metrov štvorcových. Už pred spustením projektu však existujú obavy, že umelá obežnica bude prekážať ľuďom, ktorí chcú pozorovať skutočné hviezdy.

"Tak silno bojujeme za tmavú oblohu okolo našej planéty," povedal pre portál IFLScience astronóm Nick Howes. "Keď vidím, že by tieto snahy mohli byť potenciálne zničené nejakým smiešnym crowdfundingovým nezmyslom, trhá mi to srdce."