Robotom veríme, aj keď nás môžu ohroziť

Výskum naznačuje, že ľudia vnímajú technológie ako autoritu, aj keď sa mýlia.

1. mar 2016 o 14:55 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Sedíte vo svojej kancelárii, keď začne vaše pracovisko zapĺňať dym. V miestnostiach sa rozozvučí alarm, ktorý poznáte z bezpečnostných cvičení. Teraz však nejde o test, ale o skutočné ohrozenie života.

Vaša firma však našťastie kúpila robota, ktorý vám v takýchto situáciách ukáže najbezpečnejšiu cestu von z budovy. Jeho šípky ale ukazujú opačným smerom - od dverí, nad ktorými na zeleno svieti známy symbol unikajúceho panáčika.

Ako by ste sa v tejto chvíli rozhodli? Dôverovali by ste mu? Väčšina ľudí by zrejme nasledovala robota, aj keby mohol ohroziť ich život.

Naznačuje to nová štúdia, ktorú predstavia tento mesiac na Medzinárodnej konferencii o interakcii ľudí a robotov v meste Christchurch na Novom Zélande.

Bezchybné roboty

Robot s nápisom „pohotovostný sprevádzací robot“ (anglicky emergency guide robot) mal za úlohu zaviesť 30 účastníkov do miestnosti, kde vypĺňali anketu o robotoch a čítali si magazín. O pravej podstate výskumu nevedeli.