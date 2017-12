Zverejnili najdrahší vesmírny výskum amerických vojakov

Americká DARPA ukázala žiadosť o prostriedky. Druhý raz po sebe chce najviac peňazí na experimentálny raketoplán XS-1.

29. feb 2016 o 15:58 Tomáš Prokopčák

Ako by mohol vyzerať raketoplán XS-1.(Zdroj: Northrop Grumman)

Má to byť malý vojenský raketoplán, ktorý dokáže vyniesť na nízku obežnú dráhu menšie satelity - a zvládal by štartovať aj desaťkrát v priebehu desiatich dní.

Americká vojenská agentúra DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) teraz priznala, že program XS-1 je už druhý rok po sebe jej najdrahším vesmírnym programom.

Na projekt chce v roku 2017 minúť 50 miliónov dolárov a výsledkom má byť znovu využiteľný prvý stupeň nosnej rakety, pričom raketoplán zvládne podľa Space.com doručiť do kozmu takmer dve tony nákladu.

Samotný projekt mešká. Agentúra mala už minulý rok vybrať jeden z trojice vývojárskych tímov, ktorý by do roku 2018 zabezpečil prvý let raketoplánu. Tento termín DARPA pravdepodobne nestihne.

Program síce vojaci odštartovali až v roku 2013, vychádzal však zo starších výskumov, ktoré začali ešte v osemdesiatych rokoch. Cieľom bolo vytvoriť zariadenie vhodné na lacné a rýchle vynášanie menších nákladov.

Návrhy raketoplánu zadali trom konzorciám: Boeingu s Blue Origin, Masten Space Systems s XCOR Aerospace Northrop Grummanu s Virgin Galactic.