Vedci zistili, aké bolo prvé zviera na Zemi

Z dvoch možných kandidátov určila víťaza genetická analýza a skúmanie evolúcie.

26. feb 2016 o 17:41

BRATISLAVA. Život na Zemi sa začal rýchlo rozširovať zhruba pred 530 miliónmi rokov. Červy, mäkkýše, článkonožce či ostnatokožce boli len niektoré zo živočíchov, ktoré sa na planéte začali vyskytovať počas takzvanej kambrickej explózie.

Ktoré zviera však bolo na Zemi ako úplne prvé? Vedcom sa to dosiaľ nedarilo zistiť, pretože neexistuje veľa fosílnych nálezov spred spomínaného obdobia.

Vďaka technologickému a vedeckému pokroku však prvýkrát dokázali určiť, ktoré zviera mohlo byť úplne prvým obyvateľom našej planéty. Pomohli k tomu molekulárne stopy, ktoré sa dodnes nachádzajú v dávnych horninách.

Svoje zistenia David Gold a Roger Summons uverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fosílna molekula

Na prvý pohľad môže ten tvor pôsobiť ako rastlina - nemá pravé tkanivá, orgány ani telovú symetriu.