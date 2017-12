Google vám povie, kde ste si zabudli mobil

Spýtate sa a máte vo veci jasno. Bez toho, aby ste museli používať špecializované nástroje.

26. feb 2016 o 13:42 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ak niečo neviete, máte sa na to opýtať Googlu. Odteraz to bude platiť aj na hľadanie vášho mobilu. Ak na ňom beží Android a ste prihlásení pod rovnakým používateľským účtom ako na počítači, Google vám pomôže pri hľadaní.

Stačí len do vyhľadávača vpísať frázu „Where's my phone?“ Google nahliadne do záznamov svojej služby Device Manager a na mapke znázorní polohu zariadenia a rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám.

Ak zistíte, že mobil či tablet sú mimo vášho dosahu, môžete požiadať o ich uzamknutie alebo vymazanie obsahu. Ak mapka ukazuje na adresu kde sa nachádzate, môžete dať mobil vyzvoniť s plnou hlasitosťou, aby ste ho našli zapadnutý vedľa písacieho stola v smetnom koši.

Google podľa magazínu Tech Insider rovnaké funkcie ponúkal aj dosiaľ, odteraz k nim však otvára zrýchlený prístup cez stránku vyhľadávača. Hoci by ste sa nazdávali, že ide o službu ktorá nijako s vašim súkromím nesúvisí, pravdou je, že s otvoreným používateľským účtom sa v ničom nelíši od Gmailu, kde máte svoje súkromie prestreté pred očami.