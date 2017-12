Nissan nezabezpečil autá, hackeri sa k nim pripoja cez internet

Ohrozené je iba súkromie a prevádzka, na životy ľudí hackeri nemajú dosah.

25. feb 2016 o 9:35 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Prečítate si na parkovisku VIN číslo za čelným sklom automobilu, naťukáte ho do svojho počítača a v priebehu minút viete vyrozprávať príbehy vodiča, ktoré vyčítate zo záznamov o jeho jazdách.

Nissan zanedbal zabezpečenie palubných systémov svojich vozov Leaf, pri ktorom neoveruje identitu používateľov. Jediné, čo ho pri dátovom spojení zaujíma je VIN číslo vozidla. Znamená to, že hackeri môžu pristupovať ku všetkým údajom, ktoré sú dostupné pre analytické aplikácie.

Nazerať možno do histórie jázd a dostupné sú tiež informácie o spotrebe, prevádzke motora a ekonomike jazdy. Na diaľku sa dá ovládať dokonca i kúrenie a klimatizáciu vozidla. V praxi to znamená, že hacker preniká do súkromia a môže sabotovať jeho prevádzku napríklad tým, že v nočných hodinách pomocou kúrenia či klimatizácie vybije akumulátor.

Majitelia vozov sa podľa BBC môžu ochrániť tým, že deaktivujú svoj používateľský účet v rámci služby Nissan CarWings, ktorý umožňuje prístup k telemetrii a diaľkovému ovládaniu niektorých funkcií. Hoci v tomto prípade nehrozí, že hackeri môžu zasiahnuť do riadenia vozidla a ohroziť jeho posádku, je to ďalšie upozornenie na to, že firmy vstupujúce do sveta technológií nie sú schopné svoje nové služby dostatočne zabezpečiť.

Bezpečnostní analytici dlhodobo upozorňujú na to, že s prenikaním internetu do širokej škály zariadení stúpajú aj riziká. Vývojári dosiaľ nedokázali navrhnúť technológie, ktoré by boli imúnne voči zraniteľnostiam. Často ide o programátorské chyby, ktoré môžu zostávať nepovšimnuté po celé desaťročia.

Automobilka pracuje na riešení problému, presvedčená je o tom, že aplikačné rozhranie NissanConnect EV dokáže rýchlo opraviť.