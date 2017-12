Najväčšia zmena Facebooku prináša dlho očakávané reakcie a chaos

Sociálna sieť uviedla do globálnej prevádzky novinku v podobe rozšírenej ponuky reakcií na príspevky.

24. feb 2016 o 15:57 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Po mesiacoch testovania vo vybraných krajinách a u vybraných používateľov nasadil Facebook globálnu novinku v podobe reakcií.

V podstate ide len o rozšírenie funkcie tlačidla "Páči sa mi to", ku ktorému pribudlo ďalších päť reakcií "Super", "Haha", "Žasnem", "Je mi to ľúto" a "Štve ma to".

Užívatelia budú od stredy označovať príspevky týmito šiestimi reakciami.

Mnohí ich už začali používať, a ak ste boli dnes na sociálnej sieti, pravdepodobne ste dostali aj nový typ notifikácie.

Začalo to tlačidlom dislike

Keď sa v septembri Mark Zuckerberg vyjadril, že vypočuli používateľov a pracujú na novinke, médiá prišli so správou, že Facebook zavedie tlačidlo "Nepáči sa mi to".

Nikdy to však takto nepovedal, a zlé pochopenie jeho slov sa rozšírilo rýchlo.

Neskôr, keď sociálna sieť prvýkrát predstavila konkrétnu podobu novinky zmizli pochybnosti o tom, že predstaví tlačidlo "Nepáči sa mi to".

Nové reakcie. (zdroj: Facebook)

Testovali rôzne verzie

Finálna pätica nových reakcií, ktoré pribudli na Facebooku je výsledkom niekoľkomesačného testovania na rôznych užívateľoch.

Na začiatku bolo niekoľko kombinácií, ktoré upravovali podľa toho, ako na ne ľudia reagovali a ako často ich používali.

Tím zodpovedný za reakcie sa pozeral na najčastejšie používané emotikony a jednoslovné komentáre.

Medzi nimi hľadal súvislosti, aby priniesol také, ktoré vyjadrujú čo najširšie spektrum emócií. Z plánovaných nových šiestich vypadla reakcia “Yay”, pretože nebola jednoznačná a podľa testov sa používala najmenej.