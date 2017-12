Intel chce do notebookov pridať mobilný internet

Meniaca sa výbava notebookov má urýchliť nástup moderných 5G sietí. Pamätáte si ešte na Centrino?

24. feb 2016 o 13:11 Milan Gigel

SANTA CLARA, BRATISLAVA. Ak si kúpite nový notebook, určite v ňom nájdete podporu technológie WiFi. Vo chvíli, keď vás však začne zaujímať mobilný internet cez siete operátorov, budete si musieť prikúpiť dátový modem alebo rozširujúcu kartu.

Všetko by sa mohlo v krátkej dobe zmeniť. Intel informoval o tom, že do budúcich čipových sád pre svoje procesory pridá podporu pre prístup k mobilným sieťam. Hoci v Barcelone hovoril o nástupe sietí piatej generácie a rýchlom prístupe k internetu, nová stratégia by mohla výrazne zmeniť svet notebookov.

Intel už za sebou podobnú skúsenosť má. V čase, keď WiFi bolo iba doplnkom, na trh uviedol certifikačný program s názvom Centrino. Samolepky s dôverne známym logom sa začali objavovať na všetkých notebokoch, ktoré obsahovali procesor, čipovú sadu a WiFi riešenie, ktoré vzájomne ladili pre použitie bez zdĺhavého nastavovania.

Podobný krok firma zvažuje v súvislosti s dátovými prenosmi v mobilných sieťach. Mohla by tak naplniť svoj zmarený sen, ktorý sa nevydaril v súvislosti s technológiou WiMAX v ktorej budúcnosť Intel dúfal. Technológia na trhu prepadla, pretože neustála tlak zlepšujúcich sa GSM štandardov.

Pre Intel takéto strategické rozhodnutie znamená aj podporu v predaji čipov. Ak spotrebitelia naskočia na novú vlnu, budú vidieť v novej generácii notebookov prínos súvisiaci so zmenou používateľských návykov. Nech ste kdekoľvek, budete online rovnako ako so svojim mobilom. Bez príplatkov, všetci úplne rovnako.