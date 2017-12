Žiadna hudba mimozemšťanov. Čo počulo Apollo 10 na odvrátenej strane Mesiaca

Vesmírna misia narazila na zvláštne anomálie. Hvízdavé zvuky však nie sú žiadnym novým ani neznámym fenoménom.

23. feb 2016 o 12:34 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA, Počujete to? Ten hvízdavý zvuk, pýtal sa Eugene Cernan ostatných astronautov na palube Apollo 10.

Keď sa vesmírna misia v máji 1969 ocitla na odvrátenej strane Mesiaca, počuli ľudia na palube kozmickej lode sériu zvláštnych zvukov. Trvali zhruba hodinu.

Thomas Stafford, John Young a Eugene Cernan si neboli istí ich pôvodom a nahrávka napokon na desaťročia zmizla v archívoch amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Prepis rozhovorov sa síce objavil už v roku 2008, no až nedávno si verejnosť všimla tieto záhadné hvizdy. Podľa agentúry AFP pritom zmiatli astronautov natoľko, že chvíľu uvažovali, že o nich šéfom NASA vôbec nepovedia - báli sa totiž, že by ich nemuseli zaradiť do ďalších vesmírnych misií.

V skutočnosti však nejde o žiadnu mimozemskú hudbu a vysvetlenie je oveľa jednoduchšie. Hvízdavé zvuky sú obyčajnou interferenciou medzi rádiami dvoch modulov, riadiacim a lunárnym. Už nasledujúcu misiu Apollo 11 pritom inžinieri varovali, že takéto zvuky budú astronauti počuť - o čom astronaut Michael Collins písal už v roku 1974.

„Keby ma vopred nevarovali, vystrašilo by ma to k smrti," napísal podľa Space.com.

Samotné nahrávky pritom NASA zverejnila už v roku 2012, sociálne siete a média si ich však všimli až teraz. Dôvodom je prichádzajúca televízna séria NASA's Unexplained Files, pričom jej promotrailer obsahuje práve tieto údajné zvukové záhady.

video //www.youtube.com/embed/bjLZBrQ-Oq4