Čo by sa stalo, keby vedci naozaj objavili boha (päť dôsledkov)

Rovnicu preveria znovu a znovu. No výsledok je jasný, fyzici vyhlásia, že veľký tresk má príčinu a tou príčinou je vedecky preukázaná existencia boha.

„Alebo sa boh jednoducho ukáže na Zemi v celej svojej všemocnej sláve,“ opisuje vedecko-popularizačný magazín New Scientist situáciu, ktorá by mohla nastať v nejakom hypotetickom vesmíre.

Ako by reagovalo ľudstvo? A čo by sa stalo, keby vedci dokázali, že boh naozaj jestvuje? Prečítajte si päť možných dôsledkov.

1. Rozpad organizovaných náboženstiev

Ak by sme sa pozreli na dáta, na svete jestvuje podľa Pew Research z roku 2011 asi jeden a pol miliardy ľudí, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú ateisti, agnostici alebo bez náboženstva. To je zhruba pätnásť percent svetovej populácie, zvyšok ľudí v čosi verí – alebo to aspoň o sebe vyhlasuje.

Nie je to prekvapujúce zistenie, tendenciu veriť v abstraktných, mocných aktérov máme podľa všetkého vrodenú. Neznámym fenoménom, veciam, ktorým jednoducho nerozumieme, zvykneme pripisovať ľudské vlastnosť.

Podľa antropológov môžu byť čoraz komplexnejšie systémy viery a náboženstva logickým dôsledkom takýchto tendencií. Aj keď nie je jasné, či prispievajú k stabilizácií spoločností, ani aká musí byť miera organizovanosti takéhoto náboženstva.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Všetci ľudia sú veriaci od prírody

Problémom však je, že takýchto dôsledkov – teda rôznych náboženstiev – máme na planéte veľa. A predstavte si príchod jedného boha. Bude kresťanský? Alebo jeden z bohov hinduizmu či pohanských kultov?

Otázna bude následná reakcia náboženstiev, najmä tých, ktorých boh sa neukáže. Možno zažijeme masové konvertovanie, možno aj nepokoje motivované snahou udržať si veriacich a vplyv v spoločnosti.

2. Revolúcia ateistov

Samotná existencia boha ešte neznamená, že nám môže rozkazovať. Alebo nám môže vnucovať akékoľvek morálne pravidlá, ktoré práve on či jeho vyznávači považujú za správne.

Mnohým ľuďom sa tak môžu podobné tendencie zdať odporné a extrémnym dôsledkom snahy uchovať si vlastnú autonómiu môže byť až revolúcia, „ateisti odštartujú vzburu voči bohu,“ píše magazín.