LG ukázalo modulárny mobil, ktorý môže uspieť

Žiadna stavebnica z drobných modulov, ale zásuvný slot pre rozširujúcu kartu.

22. feb 2016 o 11:08 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Je to riešenie, ktoré poznáme zo sveta notebookov. Ak treba pridať nejakú funkciu navyše, stačí len zakúpiť rozširujúcu kartu a zasunúť ju do správneho slotu. LG však prenáša tento systém do sveta mobilov.

Nový smartfón s modelovým označením G5 má odnímateľnú spodnú časť, ktorá štandardne slúži ako kryt vymeniteľnej batérie. Ak ho však vymeníte za iný, mobil môže dostať nové funkcie.

Hneď pri uvedení na trh bude podľa BBC dostupný Hi-Fi Plus modul firmy Bang & Olufsen. S kvalitným digitálno-analógovým prevodníkom umožní fanúšikom hudby vychutnať si nahrávky vo vyššej kvalite. Modul pripraví signál na pripojené slúchadlá alebo reproduktory tak, aby sa naplno využil ich potenciál.

Druhý modul má zaujať fotografov. Okrem toho, že obsahuje tlačidlá na intuitívne ovládanie zabudovaných foto-funkcií, navyšuje kapacitu zabudovaného akumulátora o 40 percent. V module, ktorý pre ergonómiu pretŕča cez zadné línie smartfónu, sa nachádza ďalšia batéria.

Fotenie však s G5 prichádza v novej podobe i v štandardnej výbave. Výrobca osadil mobil dvomi fotoaparátmi. Prvý má štandardnú optiku, druhý prichádza so širokouhlým objektívom so 135-stupňovým pozorovacím uhlom.

Zvyšok zostáva v línii, ktorú načrtli v Barcelone všetci poprední výrobcovia smartfónov. Je ňou príchod virtuálnej reality s 360-stupňovými video-panorámami a displej, ktorý zobrazuje na časti plochy údaje bez potreby prebúdzania zo spánku.