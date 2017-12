Predstavili nový Samsung Galaxy S7. Ako vyzerá a čo nové prináša?

Namiesto inovácií firma ukázala iba drobné, praktické zdokonalenia či návrat k starším funkciám.

22. feb 2016 o 10:15 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Žiaden nový dizajn. Vlajková loď Samsungu, smartfón Galaxy S7 ukrýva skôr drobné inovácie a návrat k funkciám, ktoré v minulosti ľuďom chýbali.

Do smartfónov sa preto vracia slot na pamäťovú kartu, ktorý firma pred časom zrušila. Vnútornú kapacitu tak už netreba rozširovať iba smerom k cloudu, ale môžete aj pomocou pamäťovej karty. Galaxy S7 i S7 Edge dokážu adresovať 200 gigabajtov pridanej kapacity a MicroSD karty sa zasúvajú do rovnakého slotu ako SIM karta.

Novinky sú opäť vodotesné a zvládajú pobyt prašnom prostredí. Obe sa svojou konštrukciou zhodujú so štandardom IP68, ktorý garantuje vodeodolnosť do tridsať minút pri ponorení do hĺbky 1,5 metra.

Bonusom je navýšenie kapacity akumulátorov, ktoré možno i teraz nabíjať bezdrôtovo i funkcia "vždy na displeji“, ktorá umožňuje zobrazovať najdôležitejšie údaje bez potreby prebudenia operačného systému.

Svižnejšia grafika, lepšia výdrž

Samsung stavil na vyladenosť svojich produktov, a preto sa príliš nehrnie do ďalších inovácií. Ľudia si navykli na štandardnú výbavu a nehľadajú nové, netradičné funkcie. Viac ich zaujíma výdrž, výkon a trvácnosť mobilu samotného.

Firma preto pridáva podporu pre nové grafické rozhranie Vulkan, ktoré by mohlo zvýšiť výkon hier. K tomu pridáva aj malý tepelný výmenník, ktorý odsúva teplo z čipu o kus ďalej, aby sa mohlo vyžiariť do okolitého priestoru bez prehrievania. Tenučká rúrka naplnená kvapalinou je ako dopravná cesta na odvod tepla.

Veľkým prínosom by mohol byť nový fotoaparát. Vďaka technológii firmy Canon prichádza s výrazne lepším zaostrovaním, a to aj v slabších svetelných podmienkach.

K snímaciemu čipu patrí aj nová optika s vyššou priepustnosťou svetla, rozlíšenie však zo 16 megapixelov padá na 12.

Noviniek je viac

Zvyšné zmeny sú podľa BBC skôr drobnou vývojovou kozmetikou, ktorú si používateľ príliš nevšimne. Či je telo o kúsok zaoblenejšie alebo či kdesi chýba milimeter hrúbky a vystáva pár milimetrov uhlopriečky displeja, nie je príliš vidieť.

Samsung však po boku smartfónov predstavil kameru Gear 360, ktorá sníma 360-stupňové videá s možnosťou nahrávania na YouTube či Facebook. Bez aktívnej účasti používateľa dokáže preniesť realitu do virtuálneho priestoru.

Zdá sa, že spoločenské udalosti, rodinné oslavy či svadby by vďaka jednoduchému prístupu mohli v digitálnych spomienkach nadobudnúť nový formát. Dáte si na hlavu helmu s virtuálnou realitou a obzeráte sa okolo seba, akoby ste sedeli a cestovali v čase a priestore.

