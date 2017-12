Vedci zistili, čo zničilo dávnu ‘britskú Atlantídu’

Dunwich bol kedysi významným sídlom, kultúrne centrum napokon pohltilo more.

21. feb 2016 o 15:34 Tomáš Prokopčák

Vizualizácia jedného z dávnych chrámov. (Zdroj: University of Southampton)

LONDÝN, BRATISLAVA. Dnes je Dunwich rázovitou obcou v anglickom grófstve Suffolk. Asi dvadsať kilometrov južne od pobrežného mestečka Lowestoft ju dodnes obýva asi stovka obyvateľov. Pred mnohými storočiami to však bolo dôležité kultúrne a obchodné centrum, porovnateľné s dobovým Londýnom.

Potom však extrémne počasie a more spôsobili, že dobový Dunwich sa ocitol praktický celý pod hladinou. Teraz vedci vysvetlili, ako toto zmiznutie takzvanej britskej Atlantídy prebiehalo.

Na vine boli podľa výskumníkov extrémne búrky, ktoré sa začali objavovať každý rok a postupne spôsobili eróziu a rozsiahle zosuvy pôdy, ktoré odniesli mesto do mora.

Každoročné extrémne búrky

Vedci začali miesto skúmať už v roku 2008. Zrejme najrozsiahlejší projekt archeologického prieskumu podvodných pozostatkov priniesol dôkazy, že v minulosti bol Dunwich významným historickým strediskom, porovnateľným s najvýznamnejšími britskými sídlami svojich čias.

Jeho význam však začal upadať v 13. storočí. Dve extrémne búrky v rokoch 1286 a 1326 podľa BBC spôsobili, že mesto prišlo o svoj prístav a jeho okolie, čo spôsobilo stratu obživy a hospodárskych príjmov.

„Ľudia to vzdali v roku 1338, keď prišla ďalšia veľká búrka," vysvetľuje informácie získané z analýzy podmorských sedimentov David Sear zo Southamptonskej univerzity.

Mesto pritom existovalo už v železnej dobe, sídlo teda vzniklo niekedy pred tritisíc až dvetisíc rokmi. Výskumníci sa však domnievajú, že v oblasti sa ľudia nachádzali už dobe kamennej.

„Použili sme zvuk na vytvorenie videa a obrázkov morského dna," vysvetľuje Sear ultrazvukové mapovanie, ktorým podmorský prieskum prebiehal. „Našli sme pozostatky zhruba štyroch chrámov a tiež zvyšky niečoho, o čom predpokladáme, že to mohla byť mýtnica."

Klimatická zmena

Nové dôkazy naznačujú, že problémy so silami prírody a klimatickou zmenou mali ľudia už v minulosti. Keďže silné búrky prichádzali do oblasti každý rok, napokon sa obyvatelia rozhodli presunúť do prijateľnejších podmienok - a mesto opustili.

„Globálna zmena klímy robí z pobrežnej erózie kľúčový problém 21. storočia, no Dunwich ukazuje, že sa to dialo aj v minulosti," zdôrazňoval britský výskumník aj v minulosti.

„Silné búrky z 13. a 14. storočia korelujú s obdobím klimatickej zmeny, ktorá zmenila teplejšie stredoveké klimatické optimum v čosi, čo dnes voláme malá ľadová doba."